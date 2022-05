Las lágrimas incontenibles de Raúl Ruidíaz en Estados Unidos tras ganar, por primera vez en la historia del Seattle Sounders, la Concachampions para clasificar al Mundial de Clubes. El desahogo de Miguel Araujo luego de coronarse en la Eerste Divisie para ascender a la primera división de Países Bajos después de una temporada dura. Y el beso al trofeo de Gustavo Dulanto por segundo año consecutivo el trofeo de campeón de la liga de Moldavia, uno de los países más pequeños de Europa central. Tres peruanos separados por miles de kilómetros siendo felices con algo en común: la hermosa bandera nacional.

El año aún no termina, pero nuestro país ya tiene a tres consagrados. Y pueden ser cinco. Carlos Zambrano y Luis Advíncula fueron titulares en la victoria de Boca Juniors (6-5 por penales tras un empate sin goles) ante Racing por las semifinales de la liga argentina. El ‘Xeneize’ espera ahora al ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Tigre (se jugará esta tarde) para conocer a su rival en la gran final del 22 de mayo.

Por lo pronto, son tres compatriotas que alzaron por todo lo alto la bandera peruana. Dos de ellos podrían ser convocados por Ricardo Gareca para el repechaje. De hecho, Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, confirmó que Araujo es el “primer jugador que ya está confirmado para entrenar”. A Seattle llegó la carta para reservar al goleador Ruidíaz. Dulanto, por su parte, no pierde aún las esperanzas de vestir la Bicolor.

Raúl, el goleador que ansía volver

“La invitación se extendió a todos (los que vienen de jugar en la MLS). El 99% aceptó, Raúl (Ruidíaz) también la recibió pero seguramente prefirió descansar y tener vacaciones más acordes a lo que necesitaba”. Las palabras de Juan Carlos Oblitas, en medio de los trabajos en Videna de algunos seleccionados con miras a las últimas fechas de las Eliminatorias, en enero de este año, no cayeron nada bien.

Ruidíaz, ese ‘9′ que no se cansa de meter goles en Estados Unidos pero le costó cuando vistió la Blanquirroja, estaba en el ojo de la tormenta. Sin embargo, más allá de no ser convocado más y quedarse con sus siete partidos camino a Qatar (no anotó en esos encuentros), el delantero continuó rompiendo redes en el Seattle Sounders: marcó uno en las semifinales de la Concachampions ante New York City y un doblete en la final ante Pumas de México, dándole a su equipo el título, siendo el mejor del partido y metiéndose en el XI ideal del torneo.

El ex-Universitario sumó así su cuarto título con los ‘Rave Green’. En su vitrina también están los dos trofeos de la Conferencia Oeste (2019 y 2020) y la Major League Soccer (2019). Y ahora no solo aguarda con ansias el Mundial de Clubes, certamen al que irá siendo el goleador histórico del Sounders (64 tantos), sino también el llamado de Ricardo Gareca para el repechaje mundialista.

Miguel, un cerrojo de primera

“Llegué a un equipo de primera. Sé lo que es caer, sufrí un descenso y con el mismo ahora gozo ascender”, dice una de sus tantas publicaciones tras lograr el ascenso a la Eredivisie. Miguel Araujo bajó la temporada pasada con el Emmen FC, equipo en el que también estaban Sergio Peña (hoy en el Malmö) y Didier La Torre (NK Osijek II de Croacia); pero él fue el único que se quedó. Comió tierra cuando tuvo que comer, y hoy disfruta.

El central fue uno de los baluartes de su equipo. Jugó 31 de los 38 partidos de la temporada, disputando 2726 minutos, y marcó cuatro goles. Además, obtuvo el mejor promedio de pases largos acertados de toda la liga. Aunque hay algo que no se puede medir: su liderazgo desde la zaga para ordenar, una cualidad que resaltan en el comando técnico de la selección nacional.

Por eso Miguel será el primer jugador en sumarse a los trabajo en Videna aunque aún falten días para que el técnico anuncie la lista de convocados. Llegó este viernes a Lima y desde mañana lunes empezará a entrenar pensando en el repechaje. “Estamos a un mes de ese partido que hemos estado construyendo esta temporada. Tenemos que cambiar el chip rápido y ya las vacaciones la estaremos viendo luego del repechaje. Ahora vamos a prepararnos al 100%”, señaló.

Gustavo, los sueños de hacer historia

Lejos de su familia, casi alejado del mundo, Gustavo Dulanto continúa triunfando. El central salió campeón con el Sheriff de la Liga de Moldavia y sumaron su séptima estrella de manera consecutiva. Así como el Bayern Múnich en Alemania, el Sheriff domina a placer el certamen doméstico.

Dulanto cierra así una temporada histórica, de ensueño. En la Champions League sorprendieron al mundo al derrotar al Real Madrid (hoy finalista junto al Liverpool) en el mismísimo Santiago Bernabéu con el peruano como capitán y figura frenando a Karim Benzema. También derrotaron al Shakhtar Donetsk. Ahora, con el trofeo bajo el brazo, el Sheriff volverá a disputar la ‘Orejona’ desde las fases previas con la misma ilusión.

Pero Gustavo tiene las esperanzas de algún día vestir la camiseta de la selección peruana, esa que también defendió su padre Alfonso en 25 oportunidades. En 2015 estuvo en la lista preliminar para la Copa América, pero quedó fuera, pero nunca dejó de creer. Ahora menos que es campeón, titular y con buenos rendimientos.

Gustavo Dulanto figuró en la lista preliminar de la Copa América 2015.