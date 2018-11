Luego de una ardua campaña en la MLS, Raúl Ruidíaz pasa sus vacaciones en Lima. El delantero puso un alto a su descanso para hablar sobre su primera temporada con el Seattle Sounders y también de la selección peruana.

Raúl Ruidíaz fue muy criticado por sus últimas actuaciones con la ‘Blanquirroja’. Al atacante lp comenzaron a comparar con Paolo Guerrero y esto no le gustó mucho.

"No soy reemplazante de Paolo Guerrero. Yo soy un buen delantero, me considero el mejor", dijo Raúl Ruidíaz a "América Televisión".

Luego agregó que este año encontró continuidad con la selección peruana y que en los últimos amistosos se sintió muy bien. Además, no se desespera para marcar porque sabe que en cualquier momento revertirá está situación.

“No he tenido ningún inconveniente (con los hinchas). Yo no me alimento de lo malo. No ando preocupado de lo que diga la gente. Siento que esta situación la voy a revertir”, agregó Raúl Ruidíaz en Fox Sports Perú.