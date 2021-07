Conforme a los criterios de Saber más

Raziel García se convirtió en una de las grandes apariciones en la selección peruana durante la reciente Copa América. Con 27 años, el mediocampista llamó la atención por su juego desfachatado, pícaro y efectivo. En especial ante Brasil, en semifinales, donde sintonizó con la sociedad del “toque” bicolor casi de manera inmediata. Su naturalidad para el amague y la sensación de veteranía para atreverse a la jugada distinta, lo han puesto en el foco de los reflectores. Aquí nos cuenta su historia con Pedrito Ruiz, su ídolo de Unión Huaral y sus impresiones sobre el presente: la razón por la que no abandonó el fútbol, su sueño de jugar junto a Paolo Guerrero y la interna de una selección muy unida en el camerino y bastante bien afianzada en la cancha. Eso sí, no olvida a “Chemo” Del Solar, el primer técnico cuya fe lo llevó a dar el salto de calidad necesario para repotenciarse y ver viable, ahora más que nunca, el anhelo de emigrar al extranjero.

—Pedrito Ruiz nos comentó que te aconsejaba cuando jugabas en Unión Huaral y que tu juego era similar al suyo. ¿Qué te pareció el halago?

Me motivan sus palabras para seguir trabajando. Pedrito Ruiz fue un jugador extraordinario, con una técnica envidiable como me comentaron las personas que lo vieron jugar. Le guardo un gran cariño, así que me siento muy elogiado por sus palabras. Se me hizo más fácil jugar al tener al lado la calidad de jugadores como Christian Cueva, André Carrillo, Sergio Peña, Renato Tapia y Yoshimar Yotún, así se hace mejor la chamba.

—La frase del ídolo de Huaral: “Raziel jugó ante Brasil, como lo hacía en Unión Huaral”…

He jugado mejores partidos. Es cuestión de creérmela, de tener mayor confianza, así lograré mejores presentaciones en la selección peruana.

—¿Quién tiene más “chocolate” en la blanquirroja?

Christian Cueva. Hizo un gran papel en los últimos partidos. Seguirá creciendo y aportando al equipo.

—¿La ‘chacota’ estuvo a la orden del día en el mes de concentración?

(Risas). Sí, pues. Todos somos amigos. Yo tengo en mi mesa a Cueva, Peña y Cartagena, a quienes conozco de cuando jugábamos en la Universidad San Martín, pero en realidad todos somos muy unidos. Hay picardía, bromas cuando acaban los entrenamientos, como en toda familia.

—¿Cómo fue el reencuentro con los ex Sub 20 ahora en la selección absoluta?

Les prometí que algún día iba a volver a verlos en la selección. Se alegraron mucho, me dieron un abrazo fuerte y desearon el mejor de los éxitos.

Raziel ya había sido convocado a la selección peruana Sub 17 y Sub 20. (EFE)

—¿Cómo nació pedirle la camiseta a Neymar?

Apenas terminó el partido me lo crucé y le dije si podíamos intercambiar camisetas, muy amablemente me dijo que en los vestuarios, que no había problema. Es un crack, me impresionó su sencillez. Sería lindo jugar contra un crack del nivel de Messi, tener su camiseta. Tengo de otros guardadas.

—¿De quiénes?

Tengo la del venezolano Josef Martínez, también la de Rafael Guarderas de la “U”, “Canchita” Gonzales de Cristal.

—¿Y de Gianluca Lapadula?

En algún momento ya le pediré su camiseta. Cuando vuelva le pediré la de la selección o la de su equipo.

—¿Santiago Ormeño es tu primo?

Sí, por parte de mi abuela, quien se apellida Ormeño. Todos son de Ica, mi papá lleva el apellido. Coincidentemente mi bisabuelo es primo de Walter Ormeño, abuelo de Santiago.

—¿Cómo reaccionó?

Se sorprendió. Me preguntó un poco más. Somos de Cañete, Ica, de ahí somos familia.

—Lapadula enmascarado cabeceó y anotó tras tu centro de tiro de esquina ante Colombia. No le pesó la lesión…

Siempre va al frente, como todo europeo. Eso ratifica su valentía, entrega a la camiseta.

—También le entra al “chocolate”…

Sí, se contagió de nosotros. Además, él mezcla su juego ofensivo europeo con la verticalidad, picardía de nuestro fútbol. Estoy seguro que es uno de los mejores “9” de la Copa América.

—¿Te gustaría darle pases gol a Paolo Guerrero en la selección?

Claro, sería lindo darle un pase gol a Paolo, compartir con él partido oficial en la selección. Ojalá se me pueda dar. Eso lo dejo en manos de Dios. Espero seguir creciendo y sumando para bien de la selección.

—¿Ya figuras en el grupo del WhatsApp de los seleccionados?

Sí, ya estoy en el grupo, no solo yo, sino todos.

—¿A qué fútbol te gustaría emigrar?

Me gusta el fútbol de México, Argentina, Brasil y la MLS, pero vamos a ver lo que pasa. Mi presente es Cienciano.

Raziel García tiene contrato con Cienciano hasta diciembre de 2022. (Foto: AFP)

—El objetivo, en lo personal, es seguir en el universo del “Tigre” con miras a la fecha triple en septiembre…

Sí, el profesor Ricardo Gareca me dijo que siga preparándome, así que mi idea es mantener mi nivel futbolístico, seguir mejorando algunas cosas, agarrar ritmo de juego, ahora en Fase 2.

—¿El árbitro chileno Roberto Tobar, en el Brasil-Perú, los insultó en el campo de juego?

Sí, nos insultaba, era un árbitro agresivo a la hora de hablar, déspota, nos sacaba del partido.

—¿Cuánto tuvo que ver “Chemo” Del Solar en tu resurrección en el fútbol?

Le tengo un gran cariño. Luego de Unión Huaral, él me llevó a Vallejo, confió en mí. Pudimos ascender en el 2018. Entre broma y broma, siempre me decía que debía estar en la selección.

—¿Qué te motivo a no dejar el fútbol?

Mis hijos. Me esfuerzo para darle lo mejor a ellos. A pesar de no tenerlos siempre, ya que no viven conmigo, trato de esforzarme para darles lo mejor.

—¿Qué tal el recibimiento con el Cienciano de Víctor Rivera?

Ya pude conversar con el profesor, gran profesional. Hay un buen grupo para revertir la mala racha que hemos tenido últimamente.

