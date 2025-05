Aún existe tensión entre los futbolistas Reimond Manco y Christian Cueva, quienes a través de programas digitales han emitido comentarios que generan polémica y, ahora, el ex ‘Jotita’ decidió pronunciarse.

En ‘Fuego Cruzado’, espacio de YouTube que conduce, remarcó que en su faceta de comunicador compartió su opinión, de manera muy respetuosa, sobre el presente deportivo de Cueva y sus chances de jugar en la selección peruana.

“Yo no le falté el respeto (A Cueva). Me mantengo en mi posición. “Creo que le han pasado el reel incorrecto. En todo momento he sido respetuoso con él. El no haber jugado un Mundial no hace que no puedas opinar”, dijo muy enfático.

“Si hubiesen códigos para no hablar de otros futbolistas, entonces en ese programa (Enfocados) han roto todos los códigos que existen”, añadió.

Como se recuerda, Cueva reveló que, tras los comentarios de Manco sobre su nivel para volver a la blanquirroja, se comunicó con él, a fin de conversar del tema, sin encontrar respuesta.

