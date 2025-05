Reimond Manco decidió responderle a Christian Cueva, quien se refirió a él en la última edición de ‘Enfocados’, en diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Entre varios temas, el ‘ex ‘Jotita’ recordó que en 2017 tuvo una de sus mejores temporadas en la Liga 1 Te Apuesto y todo hacía indicar que sería citado a la selección peruana, aunque esto finalmente no se dio.

“En el 2017, antes del Mundial, fue mi mejor año en Unión Comercio. Me fueron a ver de la selección, hice dos goles y dos asistencias, y no me convocaron, ahora entiendo por qué no me convocaron, lo confirmo”, en clara alusión a la aparente mala relación con Cueva.

“Creo que le han pasado el reel incorrecto. En todo momento he sido respetuoso con él, pero creo que el no haber jugado un mundial no te impide comentar”, añadió Manco en el programa de YouTube ‘Fuego Cruzado’, donde es uno de los panelistas.

Como se recuerda, Cueva reveló que, tras los comentarios de Manco sobre su nivel para volver a la blanquirroja, se comunicó con él, a fin de conversar del tema, sin encontrar respuesta.

