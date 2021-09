Es uno de los jugadores más reconocidos de la selección peruana, sin duda. En estos dos partidos ha sido el mejor jugador de la Bicolor. Renato Tapia se ha ganado el respeto y cariño de los aficionados, incluso por lo que realiza fuera del campo de juego.

Estos últimos días Renato Tapia fue tendencia en Twitter por comentar unas declaraciones de Roberto ‘Chorri’ Palacios. Al volante de la selección peruana no le gustó que el exfutbolista critique el accionar de la Bicolor en el empate ante Uruguay.

“Menos mal que es el embajador de la Federación. Imagínense si fuese el enemigo”, comentó Renato Tapia de declaraciones del Chorri, quien dijo que el empate ante Uruguay “era como una derrota”.

Lo que molestó dentro de la delegación nacional fue la crítica directa a los jugadores. “Advíncula no estuvo al nivel. No hay ahorita quien lo pueda sustituir, Corzo no te puede sacar un centro bueno, en todas las jugadas las tira para atrás”, dijo el Chorri. Y no solo Renato Tapia reaccionó a ello, Pedro Gallese y Christian Ramos también se sumaron a la respuesta.

Ya el ‘Chorri’ se disculpó por el mensaje y aseguró que no lo hizo en mala onda. Del lado de los seleccionados, no se sabe si tuvieron alguna conversación directa con el exfutbolista para aclarar el tema.

Pero no solo respondió al Chorri Palacios. Tras la victoria ante Venezuela, el periodista Joel Peralta tuiteó sobre el mal juego peruano y Renato Tapia le respondió de mala forma en sus redes sociales. El volante nacional cruzó el límite ante las críticas que recibe la selección peruana.

“Ganamos, pero jugamos mal. Se puede decir o Renato se molestará”, tuiteó el periodista en mención, a lo que Renato Tapia respondió. “Me molestaría, pero nadie te conoce”.

Renato en las redes

Las redes sociales son muy usadas por Tapia cuando tiene que expresar una opinión sobre algo o realizar algún gesto, como el que hizo el último sábado mandándole saludos a la conocida Andrea Burga, una comunicadora con discapacidad visual que tiene mucha actividad en Twitter.

“Ya puedo morir en paz. Gracias por tanto Renato Tapia”, publicó Andrea con un video donde el mediocampista le manda saludos mediante un video, luego de que ella hiciera su deseo público de que esperaba las palabras del futbolista.

Ok, ya puedo morir en Paz 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺💚💚💚💚💚💚 gracias por tanto @renatotapiac y @tapiaco91 🥺🥺🥺🥺 no sé qué más decir, me retiro a llorar 😭😿😿😿💚💚💚 pic.twitter.com/GNz4CI4JOw — andrea burga👩🏼‍🦯🐢 (@andreaburga5) September 3, 2021

Muchos seguidores felicitaron a Renato Tapia por cumplir ese deseo de Andrea Burga. Así, el volante peruano ha tenido muchos episodios.

Pero no solo muestra la parte bonita, Renato Tapia también usa sus redes sociales para criticar lo que no le gusta. Durante la Copa América lamentó la derrota ante Brasil en semifinales, pero sin dejar de mencionar su molestia por decisiones tomadas para el partido, como la designación del réferi Roberto Tobar.

“Que nos asignen un árbitro así un día antes de un partido tan decisivo, me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo”, publicó.

Se dejó todo en el campo. Que nos asignen un arbitro así un día antes de un partido tan decisivo me parece impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo. Aún así seguimos con la fé intacta. Vamos por el 3er puesto. Arriba Perú 🇵🇪❤️ — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) July 6, 2021

La crítica partió porque Tobar no cobró un penal por una mano dentro del área de Thiago Silva. Ni siquiera lo llamaron para que la vea en el monitor del VAR. Además, del trato del réferi, al que el mismo Neymar calificó de “arrogante”.

El lado político

Durante la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, se hizo público el apoyo de algunos jugadores de la selección peruana hacia la primera candidatura. Paolo Guerrero y Renato Tapia no fueron parte de esa campaña y el volante explicó el tema.

En entrevista en “Sálvense quien pueda”, contó que si lo llamaron para ser parte del pronunciamiento, pero él evitó ser partícipe porque entendía que como jugador de la selección peruana no debía aparecer. “Es un tema delicado porque somos jugadores de la selección. Si fuésemos de un club se puede pasar, porque no representantas tanto a nivel Perú ni a nivel exterior”, declaró.

“Somos personas que influimos mucho en los pensamientos de los demás y no podemos decir cosas que lo pueden llevar a un mal entendido, o estar apoyando a unos y otros”, sentenció sobre el tema.





Inti y Brian, siempre presentes

Muy valorado es la postura que tomó Renato Tapia durante las marchas de la ciudadanía contra la designación de Manuel Merino como presidente de la República. El futbolista pidió justicia por la muerte de Inti y Brian y siempre que puede, recuerda que se debe aclarar lo que sucedió.

En mayo pasado fue elegido como uno de los mejores de la temporada y fue premiado por el Celta de Vigo, su club. Renato Tapia hizo público el logro y se lo dedicó a los fallecidos. “Este premio va para ustedes Inti y Brian”, publicó.

“Todavía no pude comunicarme con sus familias, pero que sepan que el premio es para ellos y espero que estén fuertes en la lucha. Por lo qué pasó con ellos, sentí que tenía que hacerlo”, explicó a RPP sobre su dedicatoria. La búsqueda de justicia sigue para los familiares de los fallecidos hasta ahora.

Lo que hace Renato Tapia en el campo hace que se gane el respeto del público. En estos partidos ante Uruguay y Venezuela, ha sido el mejor del campo y eso hace que cada gesto suyo se multiplique, para bien o para mal.





MÁS EN DT