Renato Tapia: "Gareca me mejoró en todos los aspectos"

No se molesta cuando la gente pasa a su lado y le pide algún autógrafo o grabar un video con un saludo especial. Atiende a niños, jóvenes y adultos por igual. Encima lo hace con una paciencia alucinante. Ese lado amable también lo demuestra a la hora de defender el escudo de la selección. Si alguien está derrumbado, lo levanta con un consejo de un líder. Y si él está en esa situación, se pone de pie cuanto antes. Renato Tapia le hace honor a quienes lo llaman el ‘Capitán del Futuro’.

—¿Hay un antes y después en tu vida luego de la clasificación al Mundial?

Sí, de todas maneras. Mi vida cambió mucho porque el hecho de llegar a un Mundial te sube los ánimos y te da un plus. El reconocimiento de la gente hace que uno se sienta más emocionado.



— Cuando conversamos en junio la clasificación parecía una utopía. ¿Qué cambió desde ese momento?

Creo que nos ayudó el hecho de trabajar la psicología. Tuvimos a un profesional que nos apoyó desde un principio. Si bien es cierto los resultados se dieron al final, trabajo siempre hubo. La unión y el compromiso ayudaron mucho. El saber que Perú no solamente son 22 jugadores sino una relación de todas las partes sirvió muchísimo.

—¿Cuál fue tu primera impresión tras conocer la sanción de Paolo Guerrero?

Todos nos quedamos impactados, porque no nos imaginábamos a un Paolo teniendo esas actitudes. Nos chocó mucho y a la vez nos motivó para darle la clasificación. Menos mal que ahora todo está más o menos solucionado. Ojalá se le pueda reducir la pena totalmente. Estamos contentos de saber que va a llegar al Mundial.

—¿Cuánto cambia el panorama sabiendo que Paolo está habilitado para jugar el Mundial?

Es todo un plus que Paolo vaya porque es reconocido e iba a ser nombrado mejor jugador de América, si es que no es el mejor. Pero no cambia nada porque la idea de juego siempre se respetó estando él o no.



—¿Qué opinión tienes del grupo que le tocó a Perú en Rusia 2018?

Es un grupo muy bueno. Como lo dije antes, para ser los mejores tenemos que enfrentar a los mejores y está no será la excepción.



—¿Es correcto decir que Francia es el más difícil y Australia el más fácil?

No, porque todos están en la misma condición. Para muchos es su primera Copa del Mundo al igual que nosotros. No podemos decir que uno es más fácil o más difícil que el otro.

—¿El desconocimiento de los rivales sobre nuestro estilo puede ser considerado una ventaja?

Sí. Todo es una ventaja para nosotros. Que no nos conozcan es una ventaja. Vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros también tenemos que analizarlos.

—En Feyenoord compartes vestuario con el danés Jorgensen. ¿Qué te ha comentado de que serán rivales?

Me dijo que vio algunos partidos, por mí obviamente, y que jugamos bien al fútbol. Cree que será un partido muy reñido. No hemos hablado más del tema porque somos compañeros de club y muy buenos amigos. Solo dijimos que intercambiaremos camisetas.



—¿Cuál es el objetivo en el Mundial?

Vamos a ver qué es lo que sucede. Primero hay que ir partido a partido y después lo que venga.



—¿Cuál es tu valoración de los amistosos ante Croacia e Islandia?

Es espectacular que nos enfrentemos con equipos europeos que tienen algún parecido a los rivales con los que jugaremos en el Mundial.

—¿Cómo calificas tu temporada con el Feyenoord?

Es buena. Han sido seis meses en los que me parece que he jugado seguido en tres meses. Hubiera querido tener muchísima más continuidad, pero creo que se ha logrado cerrar un año correcto.



—¿Cuánto te complica ser defensor central en tu club y volante en la selección?

No existe ninguna molestia. Siempre he dicho que me voy a entregar en cualquier posición en la que juegue. Es cierto que es difícil, pero no cambia mucho la figura.

—¿Te sorprendió integrar el equipo ideal de diciembre en la Eredivisie?

Sí [sonríe]. No me lo esperé. Obviamente uno no juega para estar pensando en ser el futbolista del mes o de la semana; uno lo hace para que al equipo le vaya bien. Me siento feliz por el reconocimiento al esfuerzo que estoy haciendo. Ojalá se pueda alargar por mucho más tiempo.

—¿Existe la posibilidad de que juegues de volante en tu club?

Sí. La opción siempre está. Yo llegué al Feyenoord como volante central, pero hay que ver qué es lo que decide el comando técnico.

—¿Te incomodó que se popularizara el apelativo de ‘Capitán del Futuro’?

No, para nada. Advíncula lo dijo en una entrevista con Daniel Peredo y tú sabes que si le dices algo a él, se acabó todo [risas].

—Ricardo Gareca siempre destacó tu liderazgo. ¿En qué otros aspectos te repotenció?

Técnicamente y físicamente me ha ayudado bastante. Igual en lo mental. No podría decir solo un par de cositas porque el profesor me mejoró en todos los aspectos.

—En los últimos meses el tema del retorno de Claudio Pizarro ha generado un debate amplio. Dicen que podría romper el grupo y hasta lo señalaron que convocaba a los jugadores. ¿Por qué crees que una mayoría tiene ese concepto de él?



Claudio es un tipo A1. Es imposible que haga todo eso. Para eso están los entrenadores. Obviamente es el capitán. Sé que le preguntaron eso en una entrevista y sobre si había decidido algún entrenamiento o día libre. Eso es absurdo. Quizás lo dicen porque es el capitán o un jugador de renombre. Van a querer buscar a un culpable. Han sido muy malos con esos comentarios.