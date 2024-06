La selección peruana se encuentra en Filadelfia para enfrentar a El Salvador previo al inicio de la Copa América 2024. La noticia de Renato Tapia y su decisión de no viajar con el plantel removió tierras ‘incas’. Por su lado, Jorge Fossati decidió brindar sus primeras declaraciones sobre el tema.

“Hablé con Renato (Tapia) el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América”, indicó el entrenador de ‘La Bicolor’.

“Negar las cualidades de Renato como futbolista me parecería tonto, pero creo que tenemos que estar pronto para darle solución a los problemas, no quedarnos apesadumbrados. Hace un mes se cayó otro que es importante, que es Yotun, hasta el propio Renato Solís que también se lesiona. Pero inmediatamente ante un suceso uno tiene que buscar soluciones. El plantel está estructurado para que una posición no tenga un solo jugador”, afirmó.

Con esto, el ‘Capitán del Futuro’ quedó fuera del torneo CONMEBOL. Recordemos que Agustín Lozano también se había pronunciado y dejó la decisión en manos del ‘Nono’.

“Me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF. Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”, indicó Lozano.

“Que Renato pueda integrarse no es un tema que dependa de mí, eso depende netamente del profesor Fossati”, finalizó el presidente de la FPF.