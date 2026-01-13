Renato Tapia ‘responde’ a Christian Cueva: “Dime dónde trabajas y te diré quién quieres”.

Renato Tapia criticó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y sus palabras generaron distintas reacciones, como la de Christian Cueva. El volante trujillano cuestionó la manera en que su compañero de la selección peruana se refirió a la institución deportiva, ocasionando la respuesta del ‘capitán del futuro’.

‘Aladino’ había señalado que Tapia no calculó el momento para expresarse sobre la situación de la FPF. “Me parece que los momentos para hablar no eran. No lo comparto. Renato es un compañero que siempre voy a respetar, que siempre le voy a desear lo mejor”, sostuvo Cueva en Ovación.

Luego, agregó: “Creo que es algo que, en su momento, cuando nosotros estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o tenían que solucionarse, se tuvo que hablar”.

dime donde trabajas y te diré quien eres😂😴 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) January 13, 2026

Al respecto, Renato Tapia se pronunció en sus redes sociales con un tuit que muchos aseguran va dirigido a Christian Cueva, quien actualmente forma parte del Juan Pablo II College, cuyo dueño es el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

“Dime donde trabajas y te diré quién eres”, escribió el ‘capitán del futuro’. Su respuesta se hizo rápidamente viral y los hinchas la relacionaron con las palabras de Cueva. Sin duda, se ha creado una polémica que está dando que hablar.