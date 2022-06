Acertaron quienes hace unos años, medio en broma medio en serio, lo bautizaron como el “capitán del futuro”. Hoy Renato Tapia es el baluarte del mediocampo nacional y un interlocutor que sabe responder lo justo. Sus reflexiones en esta entrevista.

—¿Australia o Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué?

No tengo preferencias. Lo que buscamos es concentrarnos en nosotros, independientemente de cuál sea el rival, los dos son dignos por haber llegado hasta esta fase del repechaje, por algo están ahí. Solo nos queda esperar nada más.

—Si clasificamos al Mundial, ¿te gusta la idea de volver a jugar con Francia y Dinamarca? ¿En la interna hay ganas de revancha? ¿No hubieses preferido medirte con otras selecciones, España por ejemplo?

No, no hay ganas de revancha. En la interna lo que hay es ganas de ir al Mundial, de mostrarnos, de hacer lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Somos un grupo que ha crecido muchísimo en madurez, se ha encontrado en situaciones muy difíciles y las ha sacado adelante. Ante la adversidad siempre nos levantamos y mostramos nuestra personalidad.

El 'Cabezón' trabando un balón ante Dinamarca en Rusia 2018. Cuatro años después podría haber revancha.

—Tienes 26 años, el Celta acabó la Liga en el puesto 11. ¿Te ves jugando una temporada más en Vigo o ya llegó el momento de aterrizar en un equipo europeo que aspire al campeonato?

La verdad, estoy muy contento, muy feliz donde estoy. El Celta es un gran equipo. Esta última temporada no nos fue de la mejor manera, pero las dos anteriores nos fue bien, sacamos buenos resultados pensando llegar a competencias europeas, que es lo que quería el club. Lo seguiremos intentando.

—¿Sudamérica es una alternativa? Luego de campeonar con Boca, Advíncula dijo que “ya estaba harto de pelear la división” con el Rayo. ¿Piensas igual?

No, Sudamérica no es una alternativa. Si bien es cierto hay equipos muy buenos en Argentina o Brasil, sin desmerecer a las otras ligas. Lo que pasa es que yo siempre me he trazado hacer mi carrera en Europa, así que hasta donde pueda voy a dar todo de mí para seguir allí.

—Tú que conoces los dos medios, ¿qué le responderías a Mbappé? ¿El fútbol en Sudamérica no está tan avanzado como en Europa?

De hecho son competiciones totalmente distintas. A Mbappé no le respondo nada, es lo que él piensa, lo que ve, pero no tiene razón. Los que jugamos en Sudamérica sabemos que no es así, competimos con cada una de las selecciones y sabemos que no es nada fácil. No hay que darle tanta vuelta al tema.

Desde el 2020 defiende al Celta, donde últimamente ha sido suplente por decisiones técnicas del entrenador Eduardo Coudet. | Foto: AFP / MIGUEL RIOPA

—En Perú se dice que solo yendo al Mundial el país se levantará anímicamente. Estoy seguro de que has escuchado o leído ese comentario. ¿Piensas que es así? ¿Cómo trabajan psicológicamente para no sentirse presionados por tanta expectativa?

Sí, somos los que le damos alegría al país. Hay también, claro, otros deportes que también le dan alegría, y artistas que en el ámbito cultural le dan muchísimo al país. Sabemos que el hecho de ir al Mundial activa al turismo, los ojos del mundo se posan en Perú, la gente se vuelve loca, se pone muy feliz. Da un poco de pena pensar que solo nosotros tenemos que darle alegría, todos deberíamos hacerlo, pero bueno, mientras podamos, seguiremos haciéndolo.

—¿Cómo te definirías políticamente? ¿Se habla de política en la selección?

De política prefiero no hablar nada. Es un tema muy complicado. En las reuniones con amigos no hablamos ni de fútbol, ni de religión ni de política, si no salimos todos peleados.

—¿Con qué tres palabras definirías al profesor Ricardo Gareca?

¿Tres palabras? Un ser especial. Esa sería una definición correcta.

—¿Cuántos procesos más de selección crees que le quedan a esta generación?

Me encantaría que sean muchos más, al menos uno más. Pero depende de cada uno, de la carrera de cada uno, de las lesiones. Con la edad todo va costando más, pero hoy tener a estos jugadores en la selección, a este grupo, es vital. Sería muy lindo poder seguir juntos. Ya lo veremos en el futuro. Pero debemos seguir paso a paso.

Renato Tapia y su evolución a los trabajos en Barcelona (Foto: Daniel Apuy/GEC)

—¿”El Capitán del Futuro”, “Cabezón”, “Mitrón”? ¿Qué otras chapas tienes? ¿Cómo te dicen en España?

Ja, ja. Solo tengo esas chapas. En España solo me dicen Rena, Renato. Me respetan un poquito más, creo.

—Dicen que a Santiago Acasiete le bastaron unos meses en Almería para hablar como torero. ¿Se te ha pegado el dejo? ¿Qué expresiones españolas usas más?

Nada, no se me ha pegado nada, muy difícil que se me pegue el acento. A muchos peruanos les pasa, pero en todos los años que llevo en Europa no me ha pasado. Hay algunas palabritas que uso pero solo para que me entiendan, nada más. Si saco las jergas peruanas, se me quedan mirando como diciendo: ¿qué dice este peruano?

—Le dedicaste la clasificación a Rusia a Niara, tu hija. Dos preguntas sobre ella. ¿Qué opina ella sobre la posibilidad de clasificar a Qatar? ¿Y cómo te cambió la paternidad?

Le dediqué la clasificación a ella, mi familia, a todos los peruanos. Pero ella es un motor muy importante para mí. La clasificación está latente, sería un sueño poder ir a un Mundial nuevamente, poder cumplir los objetivos trazados. La paternidad me cambió mucho, ya era un tipo muy maduro para mi edad, pero me abrió los ojos, estoy muy agradecido por eso. Espero que mi hija siga sintiéndose orgullosa de mis logros, de nuestros logros y que crezca de la mejor manera.