La selección peruana vive un momento sumamente complicado en las Eliminatorias. El equipo bicolor marcha en la última posición de la tabla con apenas tres unidades. Y, en este contexto, uno de los futbolistas que no podrá estar con Perú en esta fecha doble para ayudarlo a salir de esta situación es Renato Tapia, quien se encuentra lesionado. A propósito de ello, el volante del Leganés se refirió a su ausencia en la última Copa América.

Recordemos que el centrocampista fue llamado a dicho torneo por Jorge Fossati, técnico de la Bicolor. Sin embargo, el exCelta de Vigo no viajó a Estados Unidos para jugar la competición por un desacuerdo que tuvo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el seguro médico. El mismo que lo complicaba en el ámbito profesional y de salud, teniendo en cuenta que su contrato con el club español al que pertenecía en ese entonces estaba por finalizar.

En una entrevista para el canal de YouTube de Horacio Zimmermann, Tapia reveló muchos detalles sobre lo sucedido. “Fue una decisión dura, pero siempre estuve conversando con mis compañeros, viendo los partidos a las dos de la mañana”, empezó diciendo el jugador peruano que milita en el fútbol de España.

Luego, el seleccionado nacional añadió: “Fue muy complicado, no solo porque quería jugar e iba a ser una Copa muy importante para mí en lo personal, sino también por lo grupal y por lo que iba a repercutir mi caso en el país. Lo tomo como un aprendizaje, algo que sucedió y ya está”.

Además, Tapia contó que no cumplieron su palabra del otro lado. ““Esto no fue un capricho mío o que yo quería más dinero, era un tema muy profesional, que no iba a poner en juego mi carrera por una palabra que, yo sentía, no tenía mucho valor; porque ya había tenido conversaciones donde no se había llegado a nada, donde me habían prometido cosas y no se habían hecho. Pasaron días, no se contestó y un día antes del viaje no hubo ningún acercamiento y me vi obligado a tomar esa decisión”.

Por último, el popular ‘Cabezón’ hizo hincapié en que entendió la opinión de Fossati sobre este tema, pero no estaba de acuerdo en muchos aspectos. “Los aceptaba, pero no los compartía. Fuera de que haya tomado esta decisión más personal, creo que se manoseó muchísimo el tema y se puso hacia la gente de una manera distinta a lo que fue”.