La selección peruana ya se encuentra ultimando detalles en Barcelona para lo que será el partido amistoso frente a Nueva Zelanda con la mira puesta en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. La temporada europea dejó con molestias a Renato Tapia; sin embargo, en diálogo con El Comercio, el volante del Celta afirmó “sentirse muy bien” y con “ganas de tener minutos en los amistosos”.

En diálogo con Daniel Apuy, enviado especial del Grupo El Comercio, Renato Tapia habló sobre los primeros días de entrenamiento en Barcelona: “Con un poco de calor, pero todo bien. Nos han recibido muy bien en Barcelona. La vamos a pasar muy bien por aquí”.

Por otro lado, también declaró sobre su lesión: “Me siento muy bien, eso me tiene contento. He ido progresando día a día, espero seguir mejorando. Espero tener minutos, para eso sirve este amistoso, serán semanas largas. Ya queremos saber el rival para luego esperar al repechaje”.

Del mismo modo, el volante de la selección peruana habló sobre el posible oponente para el repechaje: “Sobre el rival, no prefiero a ninguno. Respetamos a todos los equipos, por algo están en esa instancia”.

Por último, fue consultado por la serie de rivales de Perú para llegar al Mundial, un camino muy parecido al que tuvo rumbo a Rusia 2018: “Sí, el único distinto sería Australia. Soñamos con ello, llegar al Mundial, pero primero tenemos que pasar por el repechaje”, finalizó.