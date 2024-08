Hoy es jugador del Deportivo Leganés, que suena a vitrina de segunda línea, y quizá lo sea, pero es un escaparate más que respetable, considerando que le permitirá a Tapia extender su permanencia en una de las ligas más atractivas del mundo. Será su quinta temporada en España, más que las dos disputadas por Miguel Rebosio, pero menos que las ocho que duró Santiago Acasiete, dos de los peruanos que mejor paso tuvieron por el fútbol ibérico.

La llegada de Tapia al Leganés tranquiliza en un contexto en el que todavía preocupan los casos de Christian Cueva y Paolo Guerrero, ambos sin club. Para una parte de la hinchada, los dos jugadores ya no deberían ser convocados, no solo debido a su lamentable condición física sino a causa de sus desubicados engreimientos. André Carrillo está en ese mismo grupo: un ex mundialista, muy querido en su momento, cuyo rendimiento se ha precarizado y que encima celebra en discotecas las derrotas de la selección.

Con Tapia, la hinchada tiene otro feeling. No es que sea un modelo fuera de la cancha (hace cosa de un mes su nombre recorrió los shows de espectáculos), pero como futbolista siempre ha sido claro, leal, transparente. Incluso en la controversia suscitada a partir de su salida voluntaria de la selección antes de la Copa América por un desacuerdo con la FPF –que algunos tildaron de «traición a la patria»–, Tapia explicó desde un principio la naturaleza de su decisión. Si fue correcta o incorrecta, es debatible, pero no le faltó franqueza, un bien escaso entre otros seleccionados con recorrido.

Muchos esperamos con ganas la vuelta de Tapia al equipo peruano. Es un veterano, su mejor momento físico ya pasó, pero mantiene tres talentos que la selección requiere a gritos: precisión, liderazgo y rebeldía. Que la rompa en la Liga, pero más en las Eliminatorias.