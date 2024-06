Renato Tapia decidió no asistir a la Copa América 2024 al no encontrar garantías por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Esto debido a que no fue asegurado en caso de lesionarse, ya que termina contrato con Celta y aún no resulve su futuro.

Sobre el ‘Caso Renato Tapia’ comenta Eddie Fleischman, columnista de Deporte Total de El Comercio.