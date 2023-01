“El Celta se teme que Renato Tapia no quiera renovar”, es el titular de la nota escrita por el periodista Óscar Méndez y lo que causó disgusto en el volante. Ni siquiera la aclaración del hombre de prensa hizo que el ‘Cabezón’ se calme y deje de responder desde su cuenta oficial.

claaaaro, mi compresión lectora es malísima, pero el clickbait es acojonante 🫶🏽 pic.twitter.com/BWmqXGrcH4 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) January 9, 2023

“Tapia firmó en su día un contrato de cuatro temporadas con el Celta, el cual vence en junio de 2024. No hay urgencia para renovarlo y las negociaciones todavía no han comenzado, pero en el club perciben que el peruano no tiene intención de seguir más allá de esa fecha en Vigo. Con un sueldo relativamente bajo, Tapia puede conseguir uno más lucrativo si llega a un nuevo club a coste cero o mediante un traspaso bajo”, escribe Méndez en la nota.

Renato llegó en agosto de 2020 al cuadro gallego y tiene contrato hasta junio de 2024; sin embargo, su presente no es el mejor. De hecho, en esta temporada -la tercera para él en el club-, apenas ha jugado 690 minutos en 13 partidos (12 por la Liga de España y uno por la Copa del Rey). Fue titular seis veces, pero solo en un encuentro completó los noventa minutos. Y su equipo tampoco la pasa bien: en el torneo doméstico marchan en el décimosexto puesto a solo un punto de la zona de descenso y se despidieron de la Copa del Rey.

El cambio de entrenador (se fue el Chacho Coudet y asumió el portugués Carlos Carvalhal) logró que vuelva a tener minutos como en su primera temporada en la que fue titular indiscutible y su valor se multiplicó hasta llegar a estar valorizado en 20 millones de euros, según Transfermarkt. Su valor actual es de nueve millones.

¿Qué pasó para que la carrera del referente de la selección peruana esté en caída? ¿Por qué los técnicos decidieron que lo mejor para el Celta es dejarlo como una pieza de recambio? Deporte Total conversó con dos periodistas españoles que siguen el día a día del club gallego para conocer el presente del mediocampista y el panorama de aquí al futuro.

“Su futuro está en el aire”

“Renato Tapia lleva un año siendo suplente cuando están todos disponibles. Era suplente con Coudet y lo es ahora con Carvalhal. La razón es que a los entrenadores les parece que el juego de Fran Beltrán le viene mejor al equipo que el de Tapia”, nos dice Abraham Martínez del Diario AS.

Renato ha perdido el puesto con el español de 23 años que, para muchos, es la joya del Celta. “Puede ser que el club venda a Beltrán este verano”, avisa Martínez. Aunque por el momento, con el mercado de pases abierto, no hay rumores al respecto.

Lo cierto es que Tapia no es titular en su equipo y los números así lo demuestran. Pero hay un por qué. Una razón más allá del gusto futbolístico de los entrenadores. “El año pasado, Beltrán estuvo muy bien y, cuando Tapia se lesionó con Perú, le arrancó el puesto. Incluso Coudet se molestó y le mandó algún mensaje a Ricardo Gareca, exseleccionador de Perú, en conferencia de prensa porque Tapia estaba demasiado centrado en clasificar al Mundial y se desconectó un poco del trabajo en el Celta. Venía muy cansado de sus compromisos con su selección”, analiza Alberto Bravo de “El Desmarque”.

Para el hombre de prensa, hoy Tapia ha mejorado y está al nivel de competencia que Beltrán, pero aún así no es titular. “Incluso, en lo personal, creo que Tapia está mejor. Pero el peruano acaba contrato en año y medio, y Beltrán amplió su vínculo hasta 2026 con una mejora de cláusula, así que es más una apuesta del club porque Beltrán es un jugador del futuro y Tapia más del presente”.

“Yo diría que su futuro en Vigo está en el aire en estos momentos. Depende de varios factores. Pero no se puede descartar nada”, agrega Martínez. El peruano no cuenta con pasaporte comunitario. Estuvo a punto de sacarlo en su último año en Feyenoord, pero los trámites finalizaron cuando llegó a España. Ahora este año sí podría sacar el documento que es un plus para los sudamericanos, ya que no ocuparía plaza de extranjeros (o extracomunitarios, como le llaman allá).

De momento, el presente de Renato Tapia es el Celta, aunque medios españoles lo relacionan con el Valencia de Genaro Gattuso. Para la selección peruana, lo mejor es que el ‘Capitán del futuro’ juegue, tenga minutos y esté bien.