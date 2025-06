Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes. Recíbelo

René Higuita destaca el buen presente de Pedro Gallese en la MLS. (Diseño: Christian Marlow)

René, un portero de tu experiencia, ¿cómo ve el partido de Perú ante Colombia?

Primero, un saludito pues para todos aquellos peruanos que llevo en el corazón. Eh, es un partido que no es fácil para Colombia. Tenemos que respetar a Perú, siempre lo hemos hecho por la historia. Perú viene con necesidades: ni un empate le sirve. En cambio, nosotros tenemos todavía las posibilidades. Vamos a tener que luchar, no se pueden confiar los muchachos, saben que tienen una gran responsabilidad, eso es indudable y esperamos que nuestra selección saque este partido adelante y estar más tranquilo para lo que resta de las eliminatorias. Necesitamos la clasificación lo más rápido posible para empezar a mirar los otros partidos, así como lo que vamos a hacer en un campeonato del mundo.

Más allá de lo que dice su puesto en las Eliminatorias, Colombia viene de cuatro partidos sin ganar. ¿Cómo ves el presente de Néstor Lorenzo en el equipo?

Siempre pensamos en que nuestro equipo salga adelante y recupere su memoria, que lo llevó a obtener una cantidad de partidos invicto con el maestro Lorenzo. Recuperando esa memoria, podemos soñar no solo en una buena eliminatoria, sino un buen Mundial.

El momento es propicio contra Perú...

Cualquier momento es bueno para cambiar, para que lleguen cosas buenas. Y Perú es el rival que tenemos al frente. Esperamos que sea ese inicio. Tú lo acabas de decir, venimos en una racha donde Colombia no ha sacado buenos resultados, no se ha encontrado con su fútbol y y prácticamente nos pone a nosotros como aficionados, como hinchas, como personas que amamos a nuestra selección con muchas dudas.

¿Cómo miras a una Selección, como la de Perú, que más allá de su situación, no apuesta por un recambio generacional? ¿No crees que sería mejor mirar para el 2030?

Raúl, yo en los temas del técnico... Cuando se hace un llamado a una selección, el problema que tiene Colombia, por ejemplo, es que ya le exigen que falte X o Y. Hay que tener confianza en el técnico, para eso está. Y nosotros apoyamos desde las afueras, desde el punto de hincha. De lo que puede estar faltando, no lo sé, no sería ético hablarlo. Hay cosas que no las sé. Desde afuera, uno se pregunta, ¿qué pasa con Perú, por Dios? Acá nos deleitábamos con Cubillas, La Rosa, Cueto, con una capacidad de jugadores de calidad y de que hoy en día uno dice: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, algo debe estar pasando, no lo sé, pero algo debe estar pasando, algo no se está haciendo de la mejor manera...

En la última visita de Perú al Metropolitano de Barranquilla, la Selección Peruana venció 1-0 a Colombia por Eliminatorias. (Foto: Getty Images) / Gabriel Aponte

¿Piensas también que Colombia ya no debería jugar exclusivamente en Barranquilla?

Barranquilla es cada vez más hermosa. Barranquilla tiene una energía muy bonita. Es rico que de vez en cuando comparta Eliminatorias con Medellín, Bogotá, Cali, etc. pero si es para cambiar la sede, Barranquilla ha sido la casa de nuestra selección por mucho tiempo.

Con un gran presente en la MLS, ¿en qué lugar pones a Pedro Gallese en la tabla de arqueros de Conmebol?

Sí, lo que ha mostrado Gallese en el Orlando City y a nivel de selección, es meritorio. Uno diría de pronto que no ha llegado el equipo para que se pueda mostrar más. Ya ha mostrado su condición a nivel de selección y tiene la oportunidad de estar en el fútbol internacional. A mí me gustaría verlo en España, me gustaría verlo en Italia. Para que se vea y resalte más su capacidad y su condición. Es muy bueno.

Para ti, ¿es el mejor portero peruano en la historia del fútbol?

Si me das algunos nombres, los tengo ahí presente. (Piensa) Pero sin duda que es el mejor, sí, no me cabe la duda.

¿Ha podido ver al Alianza de Gorosito en esta Libertadores? Eliminando a Boca en Argentina, ahora peleando por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Hombre, el último partido que vi fue el que eliminaron a Boca en Argentina, donde he visto grandes amigos como el ‘Pirata’ Barcos. Me parece que Alianza tiene un muy buen equipo para responder en Copa. Es un equipo que está mostrando que está para grandes cosas.

Por otro lado, la Conmebol propuso que el Mundial del 2030 se juegue con 64 equipos, ¿te agrada la propuesta, no sería un golpe para los que nos conectamos a ver las Eliminatorias?

Ese es un tema delicado, pero pensando en el descanso. Los jugadores son profesionales, pero no podemos olvidar que son seres humanos, Hay ese cansancio mental y físico. Hay jugadores que ya han muerto también en un terreno de juego. Entonces, hay que mirar de en vez de aumentar, de rebajar un poco los partidos, ¿sí?

René Higuita ha participado en cinco Copas Américas con Colombia. (Foto: Getty Images) / Gabriel Aponte

La última, hace poco, Quaresma te metió un golazo a tres dedos en un torneo de veteranos

Los arqueros siempre bailamos con la más fea. Qué gol tan bonito hizo Quaresma. Siempre lo muestran a uno sacando el balón de adentro. Hombre, hay un torneo para ir promocionando a Curazao, una isla espectacular, muy hermosa. Nos invitaron a leyendas de Países Bajos, Portugal, Brasil, Argentina, Curazao y Colombia. Rivaldo estuvo por Brasil, Seedorf por Países Bajos, Goycochea y Ortega por Argentina. También nos estuvo acompañando el maestro Kempes. En fin, una fiesta, un mundialito pequeño.

¿Algún mensaje para el hincha peruano?

Que acompañen a la selección del Perú, que conozcan Barranquilla también, que vengan a pasear. Que disfruten del fútbol. Yo con que gane Colombia, aunque así sea 1-0, yo estoy feliz.

***************

