Lionel Messi, desde ayer, se ha quedado sin contrato con el FC Barcelona y se encuentra como jugador libre. El futbolista argentino tiene ahora la libertad de elegir si quedarse en España o llegar, por ejemplo, al Manchester City de ‘Pep’ Guardiola.

Sin ninguna noticia de parte del club y del jugador, la especulación sobre el futuro de Messi está a la orden del día . Desde rumores de su llegada a París para jugar con Neymar hasta el reencuentro con su ex técnico Guardiola. Cada escenario pinta como un éxito asegurado para el ’10′.





Sin embargo, el Barcelona no se ha quedado de brazos cruzados. El club blaugrana ya ha asegurado la permanencia de Ronald Koeman para la temporada 2021-22 y ha fichado nuevos jugadores para continuar con su proyecto.

Con o sin Messi, el club catalán continuará en la búsqueda de una nueva conquista de la Champions League, que es esquiva para ellos desde la temporada 2014-15. Tras el anuncio de Memphis Depay y el ‘Kun’ Agüero, el Barcelona claramente busca reforzar su ofensiva para la temporada que viene.

A partir de ahora el argentino queda sin equipo de manera temporal por primera vez en su vida profesional.

El posible once del Barcelona para la temporada 2021-22

“Me alivia decir que mis jugadores y el cuerpo técnico pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada”, anunció Ronald Koeman en redes sociales tras su renovación por un año más con el Barcelona. Así, con el comando técnico asegurado, la base táctica para el Barcelona de la siguiente temporada no debería distar mucho de lo ya visto en los últimos meses.

El Barcelona le ha dado la bienvenida cuatro nuevos fichajes en el pasado mes de junio. Dos de ellos, de la cantera del club, han vuelto a su casa. Los otros dos, sin embargo, llegan con más luces a España. El ‘Kun’ Agüero, desde Inglaterra, llegó a Barcelona como el nuevo ‘9’ del club y, en parte, como una especie de motivación para que Lionel Messi no deje al equipo culé. Con su socio en la selección argentina y su amigo de la infancia se espera que Lionel se quede.

Sergio Agüero resignó dinero para jugar por Barcelona. (Foto: EFE)

Desde Francia y a coste cero fue anunciado Memphis Depay como el reciente fichaje del club. A pedido de Koeman, el holandés llega a Barcelona para sumar en el ataque, algo de lo que careció el club tras la salida de Luis Suárez. Sin muchos más refuerzos por ahora, pero con la duda de si Messi seguirá o no, el Barcelona tendría una alineación que podría ir de la siguiente manera:

Línea defensiva

En el arco, el alemán Ter Stegen le ha dado bastante seguridad al Barcelona. Con el paso del tiempo ha demostrado su valía bajo los tres palos y la importancia de su seguridad en el juego. Siguiendo la línea de tres jugadores que ha usado Koeman en sus últimos partidos, el cuestionado Clément Lenglet, Gerard Piqué y Ronald Araujo son quienes formarían la primera línea de defensa del club catalán.

Si bien el defensor francés no pasa por un buen momento y ha tenido fallos a lo largo de la temporada, Lenglet tiene aún contrato con el Barcelona hasta el 2026. P or su parte, Piqué, quien podría no jugar a lo largo de la temporada, podría ser reemplazado por Frenkie de Jong, quien también ha jugado como central en ocasiones.

Por el lado de Ronald Araujo, el joven defensor uruguayo puede adueñarse del puesto o, en su defecto, intercambiar con el juvenil Óscar Mingueza. Es importante también mencionar a Sergiño Dest, quien se encuentra en buena forma y es una opción clara para ocupar algún puesto en la defensa del Barcelona.

Memphis Depay se unirá a Barcelona tras la Eurocopa 2021. (Foto: FC Barcelona)

Línea central

Siguiendo el esquema usado por Ronald Koeman, después de la línea de tres defensores, sigue un mediocampo poblado por cinco hombres. Jugando en posición de pivote, Sergio Busquets es el encargado de la salida y la recuperación de pelotas en el mediocampo blaugrana.

Por el lado izquierdo, es importante la presencia de Pedri y de Jong para el ataque del Barcelona. El holandés aparece casi siempre más centrado al bloqueo del juego rival y de pasar la pelota a los extremos. Pedri, en cambio, queda más libre por el costado para darle más amplitud al equipo. Jordi Alba, Dest y Sergi Roberto tienen la responsabilidad permanenye por las bandas. En la banca, Pjanic puede servir como recambio o, de ir como titular, supliría a uno de los ya mencionados.

Línea de ataque

En el ataque, para completar el once, Ronald Koeman jugaría con Lionel Messi por el lado izquierdo y con Antoine Griezmann por el derecho. Sin embargo, el entrenador holandés cuenta ahora con más jugadores en el ataque. Con la llegada de Depay y de Aguëro, sumado a la presencia de Braithwaite y Dembelé, parece ser que la ofensiva será un dolor de cabeza para los rivales de los culés.

Con la presencia de un ‘9’ como Agúero, Koeman también podría optar por cambiar a un sistema 4-3-3 donde juegue con un delantero en punta fijo. Con la incógnita del futuro de Dembelé y Coutinho, Depay y Griezmann aparerecen junto al ‘Kun’ como el tridente del Barcelona.

Sergio Agüero y Messi podría jugar juntos con la camiseta del Barcelona. (Foto: Difusión)

Este análisis, por supuesto, no cuenta con Lionel Messi en el equipo. Con la presencia del ’10′, ahora jugando tirado hacia la izquierda del campo, Griezmann y Depay lucharían por un puesto en el once titular.

Se especula que una de las causas de la posible salida de Messi es la búsqueda de nuevos títulos y de un proyecto ganador. Con la llegada de Agüero y Depay, y con Griezmann como un jugador con experiencia en el equipo, el Barcelona al menos promete una ofensiva más fuerte que en la temporada pasada.

Con un entrenador que no ha apostado mucho por la cantera, pero que tiene figuras en el plantel para sostener el equipo, el Barcelona buscará conseguir una Champions, algo que no logra desde hace más de 6 años. Así, Lionel Messi podría buscar quedarse y confiar en el club que es su casa desde hace más de 20 años.

