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Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La selección peruana comenzó oficialmente una nueva etapa pensando en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Tras anunciar su lista de convocados para los amistosos FIFA ante España y Haití, el técnico Mano Menezes empieza a delinear el plantel que buscará afrontar el próximo proceso clasificatorio.

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