La selección peruana comenzó oficialmente una nueva etapa pensando en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Tras anunciar su lista de convocados para los amistosos FIFA ante España y Haití, el técnico Mano Menezes empieza a delinear el plantel que buscará afrontar el próximo proceso clasificatorio.

Uno de los nombres que aparece en la convocatoria es Renzo Garcés, defensor de Alianza Lima, quien no ocultó su entusiasmo por volver a vestir la camiseta nacional.

Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

Consultado por Fútbol como Cancha de RPP sobre su convocatoria, el zaguero expresó su deseo de tener continuidad con la selección y mantenerse dentro del proyecto encabezado por Mano Menezes. “Yo quisiera jugar los dos amistosos, me gusta estar en la selección y voy a dar siempre todo de mí para ser convocado”, comentó.

La advertencia sobre Lamine Yamal

Al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentar a una de las principales figuras de España: Lamine Yamal, el defensor fue directo. “Si me toca medirme ante Lamine Yamal, o pasa la pelota o pasa el jugador, no los dos”, comentó.

🔴 #EnVivo | Renzo Garcés: “Yo quisiera jugar los dos amistosos, me gusta estar en la selección y voy a dar siempre todo de mí para ser convocado. Si me toca medirme ante Lamine Yamal, o pasa la pelota o pasa el jugador, no los dos”. pic.twitter.com/LYqdxmR71K — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) May 29, 2026

Cuándo juegan Perú vs España

El amistoso internacional entre Perú y España se disputará el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en México. El encuentro forma parte de la preparación de ambas selecciones y servirá como uno de los primeros exámenes para el nuevo proceso liderado por Menezes.

El partido comenzará a las 9:00 p.m. (hora peruana).

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