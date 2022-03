Conforme a los criterios de Saber más

Ocho procesos eliminatorios tirados al tacho. Treinta y seis años perdidos. Todo eso cambió el 2 de marzo de 2015. “El honor es mío”, empezó diciendo Ricardo Gareca aquel día en el que fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana. Pasaron siete años, seis presidentes, una crisis sin precedentes, y el ‘Tigre’ se mantuvo en su puesto revolucionando las estadísticas de la Bicolor, devolviendo -al menos por un momento- la alegría al pueblo peruano. Con ciencia y poesía. Con un comando técnico ultra profesional que cuida al milímetro los detalles y su fe en el talento natural del futbolista local. De los Cuevas y Carrillos.

“Creo en el jugador peruano. Sé de sus condiciones, solo hay que trabajarlo”, afirmó con conocimiento de causa. En septiembre de 2007 llegó al Perú para dirigir a Universitario de Deportes y sacarlo campeón del Apertura 2008. “Quiero por sobre todas las cosas el compromiso de los jugadores”, agregó en otro momento. El profesor que hoy es maestro confío, pero también pidió.

En todo este tiempo, Gareca nos metió a un Mundial después de 36 años, a una final de Copa América luego de 44 y nos mantiene con chances de ir a Qatar 2022 -todo dependerá de la última fecha doble en marzo-. Nos hizo competitivos y el resultado final fue ayudarnos a dar el gran salto pendiente. Pasamos del “casi casi” al “sí se pudo”. La distancia no era tan larga, solo nos faltaba un buen guía.

Los logros están a la vista. Mundial, medallas en tres de las cuatro copas América que se jugó, victorias históricas como visitantes. Éxitos constantes que ponen al ‘Tigre’ en la cima del fútbol peruano. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿Quién le dió más a la selección peruana: el gran Marcos Calderón, campeón de la Copa América 1975, o Ricardo Gareca? Una encuesta difícil, sin ánimos de generar polémica, que fue respondida por tres mundialistas y un periodista que conoce de la historia de la Bicolor.

Héctor Chumpitaz (Campeón de América en 1975, mundialista en 1970 y 1978)

(En entrevista publicada el 2 de febrero)

Ricardo Gareca está a la altura de Marcos Calderón. Marcos ha campeonado casi con todos los equipos que dirigió y nos clasificó al Mundial. No sé cuántos títulos tiene Gareca, pero está casi por ahí. Recuerdo que con algunos problemas que había, Marcos supo remontar algunos partidos o agarraba equipos que no caminaban bien, los dirigía y levantaban su nivel. Gareca está por ahí y ojalá siga con ese paso y clasifiquemos a Qatar.

Julio César Uribe (Mundialista en 1982)

Teniendo la información de aquellos tiempos, sin duda alguna, Marcos Calderón le dio más a la selección peruana. En los tiempos actuales, Ricardo Gareca es el mejor. No ha existido un técnico que mantenga la misma secuencia de trabajo por siete años, con el gran apoyo de la ciencia. Cada uno en su momento, son los mejores. Creo que Gareca es el buen líder que ayudó a sonreír a nuestro país.

En 1963 jugó en Defensor Lima, pero no tuvo una participación destacada sino hasta su llegada a Universitario de Deportes, donde ganó 4 títulos nacionales (1964, 1966, 1967, 1985). En el Perú, estuvo al mando de otros clubes como Alianza Lima, donde salió campeón en 1975, en Sporting Cristal logró 3 campeonatos locales (1972, 1979 y 1980), en Deportivo Municipal, Juventud La Joya y Defensor Arica. Le decían el ‘Oso’, el ‘Chueco’ o simplemente Marcos y fue el entrenador peruano más ganador de la historia.

Jaime Duarte (Mundialista en 1978 y 1982)

Los tiempos son diferentes. Las Eliminatorias actuales se juegan todos contra todos por casi tres años, nosotros jugábamos un grupo de tres. Entonces la mayoría de los jugadores de ahora tiene más de cien partidos. Marcos Calderón ha sido campeón de la Copa América, campeón con Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys, ha ido a doce Libertadores. Yo he sido como su hijo y me enorgullezco que me haya llevado a la selección con 19 años. En esa época no existía ni siquiera una escuela de entrenadores, por lo que tiene mayir mérito para él en el sentido de adelantarse a la época. El profesor Gareca es un señor que respeta mucho a sus jugadores y por eso sus jugadores se lo retribuyen. Alguna vez dije que entre él y sus dirigidos hay una conexión y eso se demuestra en la cancha. Ricardo Gareca hace competir a nuestra selección, que no es el reflejo del fútbol peruano, por eso también tiene mayor mérito. Y es un entrenador inteligente, no le quitó al fútbol peruano algo que es esencial: su juego. Más bien le agregó que el futbolista sea solidario en la marca. Creo, sin ánimos de comparar o entrar en polémica, que el profesor Ricardo Gareca está a la par con Marcos Calderón.

Peter Arévalo (Periodista)

Estamos hablando de, quizá, los dos mejores entrenadores que ha tenido la historia del fútbol peruano a nivel de selección. Marcos Calderón tiene un agregado que es difícil que hoy algún técnico lo consiga: ganar una Copa América. Después creo que hay mucha similitud en los logros. Ricardo Gareca nos clasificó al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años, Calderón nos llevó a Argentina 78 recuperando un poco la confianza en el fútbol peruano que se había perdido después de las Eliminatorias para Alemania 74. Ambos técnicos tienen un manejo totalmente opuesto, diferente. Marcos era un tipo de mucho carácter, temperamental. Ricardo tiene un trato más paternal, amigo de los jugadores, sacando provecho de la buena relación que logró encajar con los jugadores en una circunstancia en la que el fútbol peruano no tiene grandes referentes a nivel internacional, cosa que sí tuvo Marcos Calderón, quien tuvo en su momento a Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Juan Carlos Oblitas, Héctor Chumpitaz, Panadero Díaz, Carlos Carbonel, Juan José Muñante, entre otros. Marcos tuvo una buena generación de jugadores referentes a nivel internacional, Gareca ha tenido que convertirse en un administrador en medio de la escasez y ha conseguido una fortaleza grupal que le ha permitido a Perú ser competitivo en los últimos años. Creo que decir quién fue mejor es injusto porque estamos hablando de épocas distintas. Sí creo que estamos hablando de los dos mejores técnicos que ha tenido la selección peruana en toda la historia.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Universitario y Barcelona SC se volverán a ver las caras este miércoles en el Estadio Nacional, por el duelo de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2022.