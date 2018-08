Una vez resuelta la renovación con la selección peruana, Ricardo Gareca tiene a la vuelta de la esquina los amistosos frente a Holanda y Alemania en Europa, que se disputarán el 6 y 9 de setiembre, respectivamente.

En los días de negociación entre Gareca y la Federación Peruana de Fútbol, salieron informaciones en las que se habló de una incomodidad del argentino por los partidos frente a Holanda y Alemania por considerarlos una interferencia dirigencial, teniendo en cuenta que no pasaron por decisión del 'Tigre'.

"No decidimos sobre los amistosos (contra Holanda y Alemania) porque estábamos enfocados en el Mundial. Ni siquiera sabíamos que para ese entonces nosotros íbamos a seguir. Así se lo hicimos saber al presidente, no estábamos en condiciones de asegurar nada y eso lo resolvían ellos. No lo vemos mal", indicó Gareca.

Ricardo Gareca anunció en conferencia de prensa que seguirá al frente de la selección peruana por los próximos tres años. (Video: Canal N)

"Perú esta en condiciones de poder enfrentar a cualquier selección del mundo. Llegando el momento vamos a estar preparados", agregó sobre los amistosos el técnico argentino.