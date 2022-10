Luego de que la selección peruana quede afuera del Mundial de Qatar 2022 en el repechaje, Ricardo Gareca partió rumbo a su país para despejarse y dejar atrás lo que sucedió ante Australia, sin embargo, en su regreso a nuestro país, el director técnico argentino participó en un evento y se refirió a la eliminación de Perú.

“Le di todo al Perú; todo lo que podía darle, se lo di. Reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión, pero eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores”, expresó Gareca para Semana Económica

“La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la Selección y el país por no haber logrado la clasificación. Pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión”, agregó el ‘Tigre’.

Independiente tendría en la mira a Ricardo Gareca

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el ‘Tigre’ sería la primera opción para ser el próximo director técnico del ‘Rojo’ por encima de Gustavo Quinteros que es el otro candidato. Así lo expresó el hombre de prensa, que es experto en el mercado de fichaje, en su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, el comunicador mencionó que el estratega argentino ve con buenos ojos dirigir en su tierra natal. Aunque, no tendría conversación con el club de Avellaneda, mientras que Julio César Falcioni todavía sea el entrenador.

Cabe mencionar que, en julio de este año, Ricardo Gareca fue contactado el entorno de Independiente. Daniel Montenegro, quien en ese tiempo era directivo del ‘Rojo’, señaló que conversó con el ‘Flaco’ quien ya había dejado la dirección técnica de Perú.

“Hablé con un persona que quedó en responderme. Tuve una charla muy buena con Ricardo Gareca y lo cuento porque él no me ha dicho que no puedo hacerlo. Es una persona increíble, un señor”, sostuvo par ESPN Argentina. “No le vendí nada porque no soy de vender. Hablé con él para saber qué tenía pensado hacer y si me daba la posibilidad de entablar un diálogo. Me dijo ‘Rofli’, discúlpame, pero acabo de bajar hace tres horas del avión y no sé aún qué hacer con mi vida’. Entonces, le dije que ni bien lo sepa, que me avise”, añadió.