No lo sabíamos, pero el ‘Flaco’ que llegaba a la ‘U’ ya daba sus primeros pasos para luego abrazar a todo el país. La tarde del 29 de septiembre de 2007, hace ya quince largos años, Ricardo Gareca tuvo su primer contacto con Perú, el país que hoy lo adora y celebra su éxito continuo al mando de la selección peruana desde 2015. “Lo más importante es dar todo en el trabajo. Confío en los jugadores de la ‘U’”, fueron sus primeras palabras al tocar por primera vez la camiseta de Universitario de Deportes, club que lo había contratado para reemplazar a Jorge Amado Nunes.

El ‘Flaco’ agarró al equipo en pleno torneo, pero ya conocía de cerca a sus nuevos dirigidos. Ellos aún no lo conocían, pero él ya los había visto. “Recuerdo que lo primero que nos pidió cuando llegó a la ‘U’ fue un palco suite para observar los partidos del equipo antes que asumiera ‘para mirar con calma a los jugadores’. Allí detectó, por ejemplo, cosas que no vimos: Donny Neyra. Y mira cómo nos resultó” , recuerda Jaime León Pallete, exdirigente del elenco merengue.

El día después de la llegada de Gareca a suelo peruano, el 30 de setiembre, los cremas recibieron a Cienciano con Omar Jorge en el banco. Ganaron 2-1 con Gareca, entendemos, en el palco analizando a sus futuros dirigidos.

De las fotos con terno posando con la camiseta de Universitario en el aeropuerto Jorge Chávez a su debut frente a Bolognesi de Juan Reynoso empatando sin goles. De convertirse oficialmente en el cuarto técnico crema en esa temporada a conseguir su primera victoria recién en su cuarto partido por 2-1 ante Deportivo Municipal.

El abrazo se hizo esperar, pero el trabajo no. Para Gareca ese es el único camino al éxito. “Está pendiente de los detalles, procura no dejar cabos sueltos. Escucha mucho, analiza y trata de tomarse el mayor tiempo posible para tomar decisiones, de sacarle el jugo a la información”, cuenta Antonio García Pye, actual gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y exgerente de la ‘U’. El Gareca de ayer es el mismo hoy.

Ricardo Gareca llegó hace siete años a la selección peruana. Nos llevó de vuelta al Mundial tras 36 años y nos metió en la final de la Copa América luego de 44. El 'Tigre' se contagia de la euforia y así grita los goles de la Bicolor.

Para el entrenador argentino los detalles siempre fueron importantes. Miguel Cevasco jugó diez años en la ‘U’ y recordó aquellos días en los que el ‘Tigre’ era su técnico: “Citaba a nuestros padres o esposas para ver cómo nos comportábamos en casa o con las familias, o cómo ellos veían que nos alimentábamos”. “Eso no lo había hecho ningún técnico”, agregó en una entrevista hace algunos años.

“Es una persona muy paternal, que sabe llegar muy bien al jugador en lo individual. Se preocupa mucho en la persona, en cómo está cada uno fuera del fútbol. Hace muchas preguntas, para lo que hoy se tiene coach y psicólogos, pero a él le gustaba manejarse de esa manera. Guardo los mejores recuerdos, primero como persona. Daba gusto trabajar con él, porque te enseña”, relata Carlos Galván.

El paternalismo de Ricardo Gareca, el mismo que lo llevó a confiar en Christian Cueva y convertirlo en -para muchos- el mejor jugador de su era en la selección. En el goleador de estás Eliminatorias y pieza fundamental para seguir soñando con ir al segundo Mundial consecutivo. Ese mismo lazo forjó con Donny Neyra, su Cueva en la ‘U’. El propio exfutbolista contó una anécdota que refleja cómo el técnico busca una relación con sus jugadores para intentar obtener lo mejor de ellos.

“Partido de Sudamericana no viajé por haber llegado tarde a dos entrenamientos previos. Avisé pero no me la pasó. Viaja el equipo, la ‘U’, en la madrugada a Quito. Fue muy duro. Me dijo: ‘he tomado la decisión de sacarte’. Lo peor es que no me miró a la cara, sino al costado. Después de eso, salí y me metí un llanto, sentí que le había fallado. Días después, me llamaron de Quito: ‘Dice el Profesor, que vas a volver a jugar’. Pero no nos hablábamos. Un día estábamos en Tacna, mientras me echaba agua al cabello, en la concentración, me dijo: ‘Vamos a ver si retomamos la relación’. Yo todo malcriado, respondí: ‘pero si tú no me hablas’. Y volvió a decir: ‘Eh, después de la cag…que hiciste’, ja,ja,ja . Ricardo, mi viejo, sacó lo mejor de mí en el fútbol. Marcó mucho en mi vida, pudo haber sido mucho mejor si continuaba a mi lado, pero el destino no lo quiso”.

Ricardo Gareca dirigió a Universitario entre 2007 y 2008. (Foto: GEC)

Los resultados no llegaron pronto para el técnico en la ‘U’. Acabó el Clausura en el segundo lugar. La temporada 2008 empezó con muchos cambios en la ‘U’. Ricardo Gareca prescindió de algunos referentes para armar un equipo más competitivo. Se la jugó y acertó: fue campeón del Torneo Apertura, el primer título crema en seis temporadas.

Aquella noche, los futbolistas cremas al fin podían celebrar. Todos gracias al ‘Flaco’, aunque él, un obsesionado al trabajo, al día siguiente ya estaba planificando los próximos retos. Romina Antoniazzi, exjefe de prensa de la FPF, recordó la madrugada eterna en la que Perú clasificó a un Mundial después de 36 años de la mano de Gareca. “La noche del partido con Nueva Zelanda, por ejemplo, en mi casa me esperaban con una recepción, a lo grande, estaban todos felices. El partido acabó a las 11 de la noche. La conferencia a la una. Dije que llegaba a las 2, y recién pude salir a las 3. Con sueño, agotada, feliz… ¡pero muy cansada! No me podía ni parar ya. Antes de salir, el profe Ricardo (Gareca) me dice: “Romina, mañana a las 8 tenemos reunión”. ¡Y ahora! Llegué a mi casa, saludé y me tiré en la cama. ‘Disculpen pero tengo que dormir: sigan celebrando ustedes’, les dije. Y mi familia lo entendió perfectamente”.

Ricardo Gareca se despidió de la ‘U’ con un empate a dos goles ante Melgar, que impidió que luche por su único título nacional. Fueron 65 los partidos que dirigió, con 28 triunfos, un título y dos clasificaciones a torneos internacionales. En las graderías del Monumental, algunos hinchas aún extrañan verlo en la banca dando indicaciones, aunque a su vez están felices de que él sea el guía de la selección peruana, el equipo de todos.

