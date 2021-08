La zona ofensiva de la selección peruana suele ser un punto frágil cuando no se encuentra Paolo Guerrero, antes de la llegada de Gianluca Lapadula; y, a lo largo del proceso de Ricardo Gareca, Raúl Ruidíaz siempre fue la opción de recambio. A pesar de que el delantero no anotó la misma cantidad de goles que en su club, siempre está en la consideración y esta vez no fue la excepción.

Tras la Copa América 2021, todo parecía indicar que la ‘Pulga’ quedaba al margen de los planes de la ‘Bicolor’ ante la aparición de Lapadula y Santiago Ormeño. Sin embargo, meses después, Ricardo Gareca lo volvió a convocar para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 en septiembre.

En técnico de la selección peruana expresó la razón de su decisión. “Raúl Ruidíaz es el delantero que mejor rendimiento tiene actualmente. Confiamos en él y por eso lo convocamos”, explicó Gareca en conferencia de prensa. La explicación no tiene mayores argumentos en contra, dado que el goleador brilla con Seattle Sounders en la MLS.

Tras este respaldo público, los hinchas están a la expectativa de ver si la ‘Pulga’ finalmente vuelve a establecer una relación con las redes. Las estadísticas no perdonan y reflejan una larga sequía de gol del exjugador de Universitario cuando representó al Perú en distintos ámbitos, ya sea en amistosos, Mundial, Eliminatorias o Copa América.

La última vez que Raúl Ruidíaz logró anotar fue el 27 de marzo del 2018, en un amistoso de preparación ante Islandia (fue victoria 3-1). En adelante, el futbolista tuvo participación activa en 19 encuentros, ingresando desde el banquillo o siendo titular, pero no volvió a anotar. Han pasado 3 años y cinco meses. Un largo tiempo para un delantero.

La crisis de gol se hace todavía más grande si solo se considera competencias oficiales, dado que la última vez que Raúl Ruidíaz celebró fue el 12 de junio del 2016, en la victoria 1-0 sobre Brasil en la Copa América. En esta fecha triple, por lo que expresó Ricardo Gareca, tendrá minutos y tendrá que aprovecharlos al máximo para volver a mostrar su calidad como goleador.

El gol de Raúl Ruidíaz en el Perú vs. Islandia. (Video: Movistar Deportes)