Apenas llegó la comunicación de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se convocó a una reunión urgente del comando técnico de la selección nacional. Ya era una realidad que las Eliminatorias arrancaban en octubre y no había mucho tiempo que perder. El director de la FPF, Juan Carlos Oblitas, también organizó una videollamada para conversar por varios minutos con Ricardo Gareca. Era necesario darle respaldo y calma. El mensaje desde FIFA, para el área deportiva de la Videna, fue una mala noticia.

Sí, en la selección peruana entendían que lo más sensato y conveniente era postergar hasta enero. No solo por las conocidas bajas de Paolo Guerrero y Edison Flores, sino porque las condiciones sanitarias a nivel mundial aún no garantizan una buena logística para agrupar a los seleccionados. De todos modos, lo único que tocaba era organizarse. Se mandaron más de cuarenta cartas a clubes del extranjero y las llamadas de coordinación no terminaron para organizar los viajes de los convocables. Hay que jugar en octubre y es inevitable que Ricardo Gareca aún tenga que resolver algunas preocupaciones. Estas serían las principales.

-Los vuelos-

El mensaje desde el Estado en los últimos días ha sido claro pero también prudente: se han mejorado las cifras con respecto al COVID-19, pero aún no se puede bajar la guardia. A la idea inicial de abrir los aeropuertos para vuelos internacionales le llegó una postergación. Esta medida se quiso aplicar en el Perú a inicios de octubre, sin embargo hay que esperar unas semanas más para ajustar los protocolos sanitarios. El temor de Ricardo Gareca es que algún jugador importante de la selección no llegue a tiempo o que se quede varado por un problema de conexión. Los tiempos son muy justos y no se puede fallar en ningún solo detalle.

El gerente de selecciones, Antonio García Pye, ya estableció que los vuelos serán individuales entre comerciales y humanitarios. La restricción vigente en el Aeropuerto Jorge Chávez lo obligará a hacer estas combinaciones. Si bien hay futbolistas que están en el mismo país, llegarán de uno en uno apenas sean liberados por sus clubes.

Aerolíneas esperan autorización para la reanudación de vuelos internacionales

-El tiempo de trabajo-

Ricardo Gareca es un apóstol de los tiempos de convivencia. Por eso siempre ha organizado sesiones de entrenamiento en fechas FIFA para conocer mejor a sus jugadores, enviarles mensajes y cubrir la ausencia de horas de trabajo en tiempos de Eliminatorias.

Para jugar ante Paraguay en Asunción, el 8 de octubre, el ‘Tigre’ máximo tendrá tres días con el grupo completo. Es muy poco, aunque la ventaja es que el 90% de convocados vienen del proceso mundialista y subcampeonato en Copa América 2019. La otra desventaja es que Perú arranca de visita y allí, por el tema del viaje, mínimo se va a perder un día de entrenamiento con todos los jugadores.

En este contexto, los días de prácticas crecen en importancia porque es urgente medir el resto físico con el que llegan los jugadores, post pausa por la pandemia, y desde allí tomar decisiones sobre el equipo titular.

La lista de convocados de la selección peruana se conocerá el 25 de este mes. (Foto: GEC)

-Los lesionados-

Alegró mucho en la Videna ver a Renato Tapia saltar al campo en el partido de ayer entre el Celta. Verlo titular en el triunfo ante el Valencia y jugando a buen nivel, reconforta sobre uno de los titulares fijos ante Paraguay. La alerta llegó en el minuto 81′ cuando el volante salió del campo por una lesión muscular. Mientras usted revisa este texto, aún se estaba fijando el tiempo de ausencia del ex Feyenoord.

Las lesiones son parte del fútbol, aunque en la Videna ya existe una sensación de intolerancia con este tema. Después de las lesiones de Paolo Guerrero y Edison Flores, la conclusión en el comando técnico de la bicolor es que no se puede perder a un hombre más.

El reencuentro con el fútbol de alta competencia, post pandemia, viene junto a una cadena de lesiones. Es inevitable. En la selección quieren que los convocables salten al campo con sus equipos, no obstante hay una actualización permanente con el departamento médico (Julio Segura) para saber si tenemos alguna bajas más.

Yoshimar Yotún todavía no vuelve a jugar con Cruz Azul. Es otro lesionado que mantiene pendientes a todos en Videna.

Renato Tapia ha sido titular en los dos partidos del Celta en la Liga española. (Foto: EFE)

-La inactividad-

El regreso al fútbol de Christian Cueva con el Yeni Malatyaspor ha sido una de las mejores sensaciones en selección peruana durante las últimas dos semanas. Solo preocupa confirmar si avanzó, o no, con las mejoras en el estado físico.

Quienes son una incógnita, de los titulares permanentes, son Miguel Trauco y Luis Abram. El resto ya jugó algunos minutos, incluso Carlos Zambrano, presente en la victoria 2-0 de Boca Juniors sobre Libertad de Paraguay.

Trauco solo alterna en el equipo de reserva del Saint Etienne, porque no forma parte del plan de trabajo del comando técnico del club galo. Lamentablemente, no se pudo cerrar su incorporación al fútbol griego (liga que ya comenzó a jugar) y lo más probable es que venga al Perú sin rodaje en cancha por casi medio año.

El caso de Abram es similar aunque por razones distintas. El ‘Profeta’ está entrenando con Vélez Sarsfield, con una liga argentina muy lejos de tener fecha de retorno. Esos dos casos son los que más inquietan a Gareca. Lo de Abram puede tener solución al tener jugadores como Alberto Rodríguez, Miguel Araujo y Christian Ramos con minutos sumados en cancha en este mes. El caso crítico es el de Trauco, quien no ha tenido un suplente consolidado en los últimos cuatro años.

El panorama de futbolistas de selección ha mejorado, pero no es suficiente para un escenario ideal. Ricardo Gareca hoy se encuentra en la mejor versión de su foto más viral. Hoy tiene las manos en la cabeza. Tiene que pensar.

