Gareca de cumpleaños: el día que Maradona regaló un reloj al 'Tigre' por su onomástico | VIDEO

Ricardo Gareca cumple 61 años de edad hoy, 10 de febrero. En una fecha muy especial, el entrenador de la selección peruana nunca olvidará unos de los obsequios más significativos que recibió, pues el propio Diego Maradona tuvo un gran gesto.

El 'Tigre' y el 'Pelusa' compartieron momentos juntos en Boca Juniors entre 1981 y 1982. De hecho, ambos establecieron una gran relación durante una gira que realizó el conjunto 'xeneize' por el continente asiático.

"Eran las tres de la mañana y dando vueltas, me dice 'vamos a caminar' y salimos a caminar por China y no había un alma. Yo, en una joyería, le dije, 'mira, qué lindo ese reloj, me gusta ese reloj'", contó Gareca a Panamericana.



Ricardo Gareca recordó cuando Diego Maradona le obsequió un reloj. (Foto: AFP / Video: Panamericana TV)





Maradona recordó el comentario que le hizo y, aprovechando la cercanía del onomástico del 'Tigre', tuvo un gran gesto durante ese largo viajo que tuvieron con el cuadro argentino.

"Creo que en el 82, comienzo del 82 yo cumplo años el 10 de febrero. Entonces para mi cumpleaños me regaló el reloj que yo le había dicho. Son todas muy típicas de Diego (Maradona)", añadió Gareca.

Años después, un grupo de hinchas invadió el vestuario de Independiente y robaron algunas pertenencias de los futbolistas, entre ellos las Gareca. En ese incidente, el 'Tigre' perdió el reloj, aunque siempre recuerda con mucho cariño lo que hizo Maradona.