La bola de nieve informativa comenzó en Ecuador, en el programa de Youtube “Esto es Fútbol”. Allí mencionaron que Ricardo Gareca tenía un preacuerdo con la selección colombiana y que, incluso, había pedido jugar como local en Cali. El periodista colombiano, Ricardo Arce, rebotó el dato y su ‘tuit’ alcanzó una interacción con más de seis mil seguidores. Ya era un rumor potente, que hasta se hizo tendencia al celebrarse hoy el cumpleaños 64 de Gareca. Desde este Diario hicimos las consultas a fuentes cercanas al técnico y podemos afirmar que estos datos se acercan más a la ficción que a la realidad: el ‘Tigre’ aún tiene a Perú como el plan A para su futuro.

“La prioridad la sigue teniendo la selección peruana”. El mismo Gareca ha repetido esta frase en sus últimas apariciones públicas. Lo dijo en noviembre después de la fecha doble de Eliminatorias (victorias ante Bolivia y Venezuela) y lo ratificó en dos de sus entrevistas con medios argentinos (durante sus vacaciones).

El área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol está a un mes del vencimiento de los principales contratos . No solo caduca el vínculo del comando técnico de Ricardo Gareca, sino también el de Juan Carlos Oblitas, como director deportivo.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, ya tuvo charlas preliminares con Oblitas y con Gareca. Sin embargo, la respuesta, por ahora, es que mejor toca esperar a que terminen estas Eliminatorias. Si Perú logra clasificar a Qatar 2022, hay renovación inmediata de contratos hasta después de la Copa del Mundo. Ese sería el panorama más despejado para un tercer periodo de Gareca con Perú.

En la dirección deportiva de la FPF también tienen a Gareca como prioridad, incluso si no se consigue la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Esto nos respondió a Oblitas en las últimas semanas del año pasado: “Lo he dicho varias veces, yo soy coherente con lo que siempre he pensado. Me la jugué por un proyecto y la cabeza de ese proyecto es Ricardo Gareca... Yo sí apostaría por la renovación. La selección está dando un ejemplo de coherencia, de lo que es un proyecto”.

No falta mucho tiempo para saber el desenlace de las Eliminatorias. Desde Ecuador o Colombia pueden debatir sobre el futuro de Gareca, pero la realidad es que no recibirá llamadas de ninguna federación o club hasta el 29 de marzo (después del partido con Paraguay). Y cuando eso ocurra, el primer diálogo será en las oficinas de la Videna. El Perú sigue primero en la fila.

