Ricardo Gareca exDT @SeleccionPeru: "Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa".#DFSHACHILE pic.twitter.com/R2J3egUikX