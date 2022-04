“Solo contemplo la posibilidad de ganar el repechaje que nos lleve al Mundial”, dijo en conferencia de prensa Ricardo Gareca con firmeza y sin el innecesario ejercicio de jugar a ser futurólogo. Lo dijo como si no supiera que hoy, según la última encuesta Ipsos en este Diario, el 90% del pueblo peruano lo apoya, lo adora y si pudiera le haría una estatua tamaño real en el centro de la capital. El mensaje a la nación del profesor que en estos últimos siete años nos enseñó a competir fue contundente. Una hora y media hablando de todo con la autoridad que le da habernos puesto a la par de los mejores.

No se puede hablar de su continuidad, aunque es el grito popular. Pero sí es posible plantearnos la pregunta de cómo debería ser el proceso en caso de que Ricardo Gareca renueve hasta el Mundial 2026. A lo largo de esta nota, diversos personajes del fútbol brindarán sus aportes.

Proceso formativo

El dato es tan real que duele: Perú es el segundo peor exportador de futbolistas al mundo, superando solo a Bolivia. El número ha ido bajando desde 2019, año en el que la Bicolor llegó a la final de la Copa América y unos meses después de que fuéramos a Rusia 2018. Pasamos de tener 43 peruanos militando en el fútbol exterior a solo 25 representantes.

“A los clubes les falta infraestructura. Cristal estuvo a la altura [en la caída 2-0 ante Flamengo por la Copa Libertadores], fue injusto el resultado, mereció mucho más. Más allá de la magnitud del rival, compitió de igual a igual y no mereció perder. Es el mejor Cristal. Tanto Cristal como la ‘U’ en infraestructura es lo mejor que hay. Alianza necesita una mejor infraestructura. La ‘U’ tiene Campomar, me tocó trabajar ahí. Cristal también tiene (centro de entrenamiento). Pero, así y todo, es poco. Se necesita mucho más. Si me preguntan qué les hace falta, infraestructura. Va a dar posibilidad de formar grandes jugadores, cantidad y calidad ”, enfatizó Ricardo Gareca en conferencia.

Juan José Oré, creador de los ‘Jotitas’ y el técnico que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, trabajó por mucho tiempo en las divisiones menores de la selección peruana. Por ende, fue uno de los brazos de Ricardo Gareca. Para ‘JJ Oré’, “es muy importante que los jugadores cumplan el proceso de pasar por la Sub 15, Sub 17 y Sub 20″. “Cuando yo estaba en la selección, conversaba mucho con Gareca. Me preguntaba sobre un jugador determinado y si había tenido el proceso adecuado. Es muy importante que se siga trabajando en menores, algo que lamentablemente se ha dejado de hacer. Si bien es cierto la pandemia nos perjudicó, pero más allá de eso, muchos clubes piensan que en menores no se invierte, se gasta”, agrega.

Perú fue el último país en Sudamérica en reactivar los torneos de menores.

El futbolista paraguayo de River Plate, Robert Rojas, sufrió una dura lesión que lo dejará fuera de las canchas por al menos 4 meses. En ese contexto, diversos periodistas argentinos pidieron que la sanción contra el delantero peruano, Aldair Rodríguez, sea ejemplar.

“Toda la estructura deportiva trabaja a la par de forma integrada. Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas y mi equipo estábamos totalmente integrados y cada área apuntaba al mismo proyecto”, nos dice Daniel Ahmed, quien hasta agosto de 2019 era jefe de la Unidad Técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol.

“La federación debe presentar un plan real de desarrollo para el fútbol profesional y juvenil y generar una inversión visible que permita ejecutar estos planes. Hablo de infraestructura, licencias, competencias bien organizadas y capacitaciones para todos los actores”, añade.

Queda claro que el ‘Tigre’ tiene una estructura sólida que lo ayuda en todos los niveles de las selecciones. El tener ‘sparring’, por ejemplo, ha sido un gran aporte: Marcos López y Jairo Concha fueron a Rusia como sparring, y hoy forman parte del seleccionado mayor. “Eso logra que los chicos lleguen a la mayor conociendo cómo se trabaja y no es un mundo nuevo al que tengan que adaptarse”, cierra Oré.

Proceso dirigencial

Mientras el Perú entero estaba celebrando la clasificación al repechaje mundialista, el equipo que acompaña a Ricardo Gareca —y el propio técnico— ya estaban planeando todo para jugar el partido decisivo en Doha, Qatar. De hecho, Antonio García Pye, gerente de selecciones, y Nicolás Rey, gerente de comunicaciones, viajaron hasta el país donde se jugará el Mundial para visitar las dos posibles sedes del encuentro que disputará la Bicolor ante Australia o Emiratos Árabes Unidos.

“Iríamos a España. Las ciudades serían Barcelona o Murcia. Murcia está cerca de Alicante. No hay posición respecto a eso. La diferencia horaria entre España y Doha es de una hora. También se manejaría la posibilidad de un partido en España. No me lo han confirmado”, señaló Gareca sobre el plan de la selección para llegar en las mejores condiciones al repechaje. El partido se juega desde ya.

“A nivel dirigencial no veo que falta nada. De eso se encarga Juan Carlos Oblitas. Me parece que la relación que tiene Oblitas con Agustín Lozano (presidente de la FPF) es constante, de un diálogo cercano y directo. Sé que tienen todo lo que han requerido en su momento. En ese sentido, el apoyo de la federación es total. Tienen todo lo indispensable: GPS, el gimnasio fue mejorado, un soporte para el seguimiento de jugadores y logística. Es un equipo de lujo el que tiene detrás Gareca. Todos funcionan como un reloj. Nunca se ha escuchado que algo falló. Cuando veo jugar a la selección me siento tranquilo porque nunca entra en desventaja. Va y compite. Todos los que están afuera, los que trabajan con Gareca, son cada día más profesionales”, analiza Gustavo Zevallos, gerente deportivo con amplio recorrido en el fútbol peruano.

El trabajo de la selección peruana, a nivel dirigencial, es de primer nivel. Sin embargo, ese mismo ámbito, a nivel de clubes, aún deja mucho que desear. Y volvemos al reclamo del entrenador argentino: infraestructura.

“La verdad es que estamos muy lejos de poder conseguir nuestro mejor nivel. Hay un déficit de infraestructura muy grande en todos los clubes. Ni siquiera los tradiciones o llamados grandes tienen la infraestructura necesaria. Y no solo hablo de clubes que puedan tener canchas de fútbol porque lamentablemente estas mismas no son las más adecuadas. En provincia, en términos de formación e infraestructura, la verdad es que deja mucho que desear”, señala Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, el club que hizo debutar profesionalmente a Christian Cueva y Pedro Gallese, nuestras dos figuras.

Para Javier Arce, técnico que puso la primera piedra para el título de Binacional en 2019, la problemática del proceso dirigencial es que no hay formación de dirigentes. “Se debe acompañar procesos y respetar espacios en todo ámbito, no solo en las menores sino también en la profesional”.

“La selección peruana es una selección muy fuerte, de las más fuertes que me ha tocado ver a lo largo de mi carrera deportiva. Imagínense la deficiencia que tiene Perú en infraestructura. Imagínense las carencias que hay en Perú. No hay política deportiva. Hay una canción que ustedes cantan, Contigo Perú, hay un párrafo que dice ‘el trabajo y el deporte’. Históricamente, en Perú, el deporte ha sobresalido, en básquet, vóley, surf, pero hay tan poco incentivo ”, dijo Gareca en conferencia. Imagínense si hubiera, al menos, lo necesario. Imagínense…

¿Los clubes pueden/deben replicar el camino de la selección?

“El medio local para nosotros es fundamental. Si logramos que puedan salir al extranjero (los jugadores), mucho mejor”, afirmó Ricardo Gareca antes de alzar su voz ante un reclamo que también es del hincha: “hay equipos que en Copa tienen menos plantel que en el torneo local. Se refuerzan para el torneo local. Se necesita trascender a nivel internacional. Mi mensaje es solidarizarme con los clubes de la liga nacional porque se les hace totalmente cuesta arriba poder competir en el plano internacional. Es muy difícil competir de esta manera. No es porque no tengan capacidad los entrenadores ni jugadores, sino porque se necesita otra iniciativa, infraestructura, proyección, programación, futuro, cosas fundamentales que a uno lo llevan a ser mejores ”.

Con Universitario y César Vallejo eliminados en fases previas de la Copa Libertadores, Alianza Lima y Sporting Cristal perdieron en su debut y jugando de local. Ayacucho, pese a que dio pelea, y Melgar también cayeron en la Copa Sudamericana. Por ahora, ninguna alegría a nivel internacional.

El triste panorama obliga a preguntarnos si los clubes pueden replicar el camino de éxito de la selección. La respuesta es obvia: sí. Sin embargo, ¿qué debería pasar para que el sueño se cumpla?

Eduardo Combe, periodista de Canal N, cree que “una selección no es el reflejo de su torneo local”. Sin embargo, el pedido es que “los dirigentes manejen todo de manera seria”. “El fútbol es el reflejo de nuestro país. Yo creo que acá son serios, pero a veces se quiere todo tan rápido o fácil que no hay un proceso largo que es lo que debería acompañar”.

Para Leao Butrón, exportero con ocho títulos nacionales, los clubes “deben buscar su crecimiento institucional, con infraestructura y crecimiento autosostenible de cada una de ellas. Lo de seguir el camino de la selección consideraría como una de las tantas consecuencias positivas”.

Analucía Rodríguez, periodista de GolPerú, hace énfasis en la bolsa de minutos: “Es una realidad, pese a que a muchos técnicos no les gusta porque es una obligación. Los dirigentes deben entender que el primer equipo tiene que ser competitivo a nivel internacional, pero eso se apoya en el hecho de invertir en menores. También se tiene que traer mejores refuerzos para hacer una liga competitiva”.

Javier Arce cree que una de las soluciones sería “obligar a la Federación, como ente rector, a empoderar a los clubes para poder establecer su camino paralelo con las selecciones nacionales. Involucramos el tema de infraestructura y de educación con los dirigentes para que sepan respetar procesos, que hagan una verdadera selección con respecto al torneo profesional que va a manejar sus procesos y no por un resultado tengan que cortarlo”.

Álvaro Barco va por esa misma línea: “es importante que el área de desarrollo de la FPF, junto con Licencias, pudiera involucrarse más en las exigencias que debe tener un club en relación a sus divisiones menores y ser un poco más exigentes con los que participen en diferentes campeonatos. En el sentido de que tengan una plantilla de entrenadores competentes. Ahora, en términos realidad, creo que la FPF debería estructurar un poco más el fútbol profesional”.

En estos últimos siete años la selección peruana parece ser una isla llena de éxitos en medio de un torneo poco competitivo y con clubes que solo cosechan derrotas a nivel internacional. Hoy, Ricardo Gareca no piensa más allá del repechaje mundialista, aunque el sueño de todos es que se quede hasta 2026 pero que lo acompañe un proceso debidamente estructurado.

