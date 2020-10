Conforme a los criterios de Saber más

Cada vez falta menos para el arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. El debut ante Paraguay, este jueves 8 de octubre en Paraguay, está a la vuelta de la esquina y la selección peruana viene trabajando con sus jugadores locales al mando de Ricardo Gareca. Son 30 los futbolistas convocados, de los cuales 21 provienen de ligas extranjeras, mientras que 8 juegan en la Liga 1. El restante es Jefferson Farfán, quien hasta el momento no tiene equipo.

Tres nombres llamaron la atención en la lista. David Dioses, Raziel García y Aldair Rodríguez se ganaron su lugar por el gran momento que tienen en sus equipos. Ya habían sido convocados para el microciclo que el ‘Tigre’ dispuso solo con jugadores del medio local. Incluso Rodríguez ha sido fichado recientemente por América de Cali, club al que se integrará tras la fecha doble. Causó sorpresa porque ninguno ha tenido oportunidad de debutar en la selección absoluta.

Sin embargo, esto no es novedad en el proceso de Gareca. El DT argentino, desde que llegó al Perú en 2015, hizo debutar con la bicolor a 25 jugadores. Algunos, incluso, son titulares o son convocados frecuentemente, gracias a su consolidación en sus equipos. Incluso muchos emigraron. Otros tuvieron un paso fugaz, pero quedaron marcados por haberse estrenado con la camiseta bicolor. ¿Quiénes, cuántos y cómo les fue? En este informe te lo contamos al detalle.

1) RENATO TAPIA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 31/03/15 19 Twente (NED) PERÚ 0-1 Venezuela 53 48 5 3

El ‘Cabezón’ es el referente de los que debutaron con Ricardo Gareca. Estuvo presente en su primera convocatoria y fue titular en el amistoso que la bicolor perdió ante Venezuela, en un amistoso disputado en Estados Unidos. En el 2015 había sido llamado por el 'Chino’ Rivera para jugar el Sudamericano Sub 20, pero Renato Tapia no recibió el permiso del Twente, su club en ese entonces. Para el ‘Tigre’ casi siempre fue titular y es uno de los 23 mundialistas que nos representaron en Rusia 2018. Ya superó los 50 partidos y está convocado para el arranque de estas Eliminatorias.

2) ANDY POLO

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 29/03/16 21 Universitario (PER) Uruguay 1-0 PERÚ 31 12 19 1

La ‘Joya’ había jugado en categorías menores de la selección, pero con la bicolor se estrenó en el 2016, en un partido eliminatorio frente a Uruguay, en el Centenario. Incluso estuvo a punto de convertir el empate sobre el final. En ese entonces Andy Polo era una de las figuras de la 'U', que con Roberto Chale había arrancado de manera espectacular el campeonato. En la Copa América Centenario se consolidó en el grupo y desde ahí es llamado frecuentemente. También es mundialista y hoy también está en la lista y es una de las grandes opciones para reemplazar a Edison Flores en el arranque eliminatorio.

3) PEDRO AQUINO

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 01/09/16 21 Cristal (PER) Bolivia 2-0 PERÚ 25 9 16 3

La ‘Roca’ es uno de los jugadores que más ha evolucionado en su fútbol. Debutó en la selección en el 2016, en un partido eliminatorio en La Paz. Jugaba con regularidad en Sporting Cristal y empezó a ser considerado por Gareca. Fue uno de los 23 privilegiados que jugaron el Mundial e incluso disputó los tres partidos, estrellando un disparo en el palo del arco francés. Hoy Pedro Aquino es titular en León de México y uno de los seleccionados para jugar ante Paraguay y Brasil Sus chances de ser titular, incluso, son muy altas.

4) LUIS ABRAM

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 23/05/16 20 Cristal (PER) PERÚ 4-0 Trinidad y Tobago 20 17 3 1

El ‘Profeta’ es un ejemplo de cómo un futbolista puede y debe crecer en su carrera. Cuando fue llamado por primera vez, en el 2016, se cuestionó mucho su presencia ya que habían otras opciones en su puesto. Sin embargo, eso le importó al jugador, que siempre cumplió cuando fue requerido. En el 2018 sufrió la desilusión de no quedar entre los 23 mundialistas. Sin embargo, Luis Abram se fortaleció, mejoró su nivel y fue considerado nuevamente. Hoy es titular indiscutible en la defensa nacional y, pese a que no juega oficialmente desde marzo con Vélez, se perfila como uno de los 11 que salte al campo en Asunción.

5) ANDERSON SANTAMARÍA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 13/06/17 25 Melgar (PER) PERÚ 3-1 Jamaica 17 10 7 0

A pesar que no era joven cuando debutó (25 años), fue una de las apariciones más gratas en la selección. ‘Santa’ debutó como volante y tenía gol, pero hoy está consolidado como central. Anderson Santamaría apareció en la recta final de las Eliminatorias, entrando en los minutos finales de aquel choque en Quito y su regularidad lo llevó a ser considerado en la lista final para Rusia 2018. Incluso reemplazó al lesionado Alberto Rodríguez y terminó el Mundial como titular. Recién sale de una complicada lesión que lo marginó casi por un año sin jugar, pero igual ha sido llamado por Gareca para esta fecha doble.

6) SERGIO PEÑA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 23/03/17 21 San Martín (PER) Venezuela 2-2 PERÚ 9 2 7 0

‘Peñita' es uno de los futbolistas que están en la consideración de Gareca. Debutó en el 2017, cuando la selección empató 2-2 con Venezuela (tras ir perdiendo 2-0) y desde ahí fue llamado frecuentemente. Todavía se recuerda cuando inició el partido ante Argentina, en la Bombonera e hizo un partido correcto. Al igual que Luis Abram, se quedó fuera de la lista final de mundialistas. Sergio Peña emigró y hoy es titular y figura del Emmen de los Países Bajos. También ha sido considerado para el arranque de estas Eliminatorias.

7) BETO DA SILVA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 23/05/16 19 PSV Jong (NED) PERÚ 4-0 Trinidad y Tobago 8 2 6 1

Constantes lesiones y una carrera irregular le han pasado factura a Beto da Silva. Fue convocado por primera vez en el 2016 para jugar la Copa América Centenario. Tenía 19 años y Ricardo Gareca veía potencial en este jugador. Lamentablemente nunca se consolidó en los equipos donde estuvo y, además, sufría lesiones que lo marginaban de tramos importantes. Hoy, por ejemplo, no juega en Alianza Lima por estar sentido. La última vez que fue llamado a la selección fue a inicios de 2019, cuando la bicolor jugó unos amistosos ante Paraguay y El Salvador, en Estados Unidos.

8) CARLOS CÁCEDA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 28/05/16 24 Universitario (PER) PERÚ 3-1 El Salvador 6 6 0 -3

La ‘Pantera’ arrancó el 2016 siendo suplente de Raúl Fernández en Universitario. Pero una lesión de ‘Superman’ le dio la chance a Carlos Cáceda y no la desaprovechó. A tal punto de convertirse en figura y ser considerado por Ricardo Gareca para la Copa América 2016, en reemplazo de Salomón Libman. Desde ahí no solo se ganó un lugar entre los convocados, sino que se consolidó como la primera opción de cambio para Pedro Gallese. Todavía recordamos el crucial choque que atajó en Quito, mostrando nivel y seguridad. Pese a no disputar minutos, fue mundialista en Rusia 2018 y hoy es uno de los 30 convocados para arrancar las Eliminatorias.

9) NILSON LOYOLA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 10/11/16 21 Melgar (PER) Paraguay 1-4 PERÚ 6 3 3 0

Su buen momento en Melgar en ese entonces, más la búsqueda de un lateral izquierdo para ocupar el vacío de Juan Manuel Vargas, le abrieron las puertas de la selección a Nilson Loyola. Debutó ante Paraguay, en Asunción, ingresando por Miguel Trauco. Quedó en la lista final de mundialistas para Rusia 2018. Luego tuvó un bajón en su nivel, lo cual lo postergó de convocatorias en el 2019. Hoy juega en Sporting Cristal y se adueñó de la banda izquierda. Fue convocado para esta fecha doble, pero una lesión lo dejaría fuera.

10) GABRIEL COSTA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 05/09/19 29 Colo Colo (CHI) PERÚ 0-1 Ecuador 5 3 2 0

Nació en Uruguay, pero se nacionalizó peruano y pudo debutar en la selección tras cumplir con los requerimientos legales y deportivos. En el 2018 tuvo una excelente temporada con Sporting Cristal, que lo llevó a ser comprado por Colo Colo de Chile y, posteriormente, ser llamado por Ricardo Gareca para los amistosos finales en 2019. ‘Gabo’ jugó de extremo y tuvo partidos aceptables. No está considerado para el inicio de esta fecha doble. Una lesión hizo que juegue poco tras el receso y reapareció recién la semana pasada en la Copa Libertadores. Igual sigue en la órbita del ‘Tigre’.

11) WILDER CARTAGENA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 05/09/17 22 San Martín (PER) Ecuador 1-2 PERÚ 5 0 5 0

Cada vez que le tocó jugar, mostró nivel. Wilder Cartagena jugaba en la San Martín cuando fue convocado para jugar los partidos decisivos ante Bolivia y Ecuador. Debutó en Quito y quitó varias pelotas. Luego respondió en la Bombonera y eso hizo que sea considerado más seguido. A tal punto de quedar en la lista final de mundialistas, disputando minutos ante Australia. Tras estar alejado de la mayoría de partidos que disputó la bicolor en 2019, esta vez volvió a ser considerado por Gareca para los choques ante Paraguay y Brasil.

12) ALEJANDRO HOHBERG

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 23/05/16 24 César Vallejo (PER) PERÚ 4-0 Trinidad y Tobago 4 3 1 0

‘Ale' es uno de los mejores futbolistas de la Liga 1 en los últimos años. En el 2016 fue convocado por primera vez. Jugaba en César Vallejo y estuvo en la Copa América Centenario. Arrancó como titular, pero luego fue desplazado por Andy Polo. No es un convocado frecuente y tampoco estará para el arranque eliminatorio, pero lo que hizo en Alianza Lima y su presente en la 'U' le dejan las puertas abiertas para un retorno a la bicolor.

13) HORACIO CALCATERRA

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 06/09/18 29 Cristal (PER) Países Bajos 2-1 PERÚ 4 0 4 0

Fue una de las novedades de Ricardo Gareca post Mundial. Horacio Calcaterra ya estaba nacionalizado peruano y venía haciendo bien las cosas en Sporting Cristal. Fue convocado para los amistosos frente a Países Bajos y Alemania. ‘Calca’ nunca fue titular en su proceso y desde el año pasado no ha sido considerado por el ‘Tigre’.

14) IVÁN BULOS

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 04/09/15 22 Municipal (PER) Estados Unidos 2-1 PERÚ 2 1 1 0

Debutó en la selección en 2015, gracias al excelente momento que pasaba en Municipal en ese entonces. Iván Bulos fue una alternativa en ofensiva tras la Copa América de ese año. Lamentablemente una serie de lesiones no le permitieron consolidarse y hoy busca recuperar el tiempo perdido en Carlos Stein, donde alterna y ya anotó su primer gol.

15) ARMANDO ALFAGEME

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 23/05/16 25 Municipal (PER) PERÚ 4-0 Trinidad y Tobago 2 0 2 0

Fue llamado por primera vez para la Copa América Centenario (2016). Jugó los amistosos previos, fue al torneo, pero ahí ni tuvo minutos. El hoy volante de Universitario también fue considerado para algunos amistosos el año pasado, pero se quedó en el banco de suplentes. Muchos pensaron que estaría en la lista para el arranque de las Eliminatorias, pero Ricardo Gareca apostó por jugadores como Wilder Cartagena y David Dioses.

16) ALEXANDER SUCCAR

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 08/06/17 21 San Martín (PER) PERÚ 1-0 Paraguay 2 0 2 0

El delantero tuvo su oportunidad en la bicolor en 2017, gracias a su buen nivel en la San Martín. Jugó los amistosos ante Paraguay (Trujillo) y Jamaica (Arequipa). Nunca arrancó como titular y desde esa vez no volvió a ser convocado. Luego no tuvo continuidad en los equipos donde estuvo. Hoy juega en Universitario y es la alternativa para Jonathan Dos Santos.

17) MARCOS LÓPEZ

DEBUT EDAD EQUIPO ENCUENTRO PARTIDOS TITULAR SUPLENTE GOLES 09/09/18 18 Cristal (PER) Alemania 2-1 PERÚ 2 0 2 0

Tuvo un gran 2018 con Cristal, equipo con el que salió campeón al final de esa temporada. Jugaba como extremo izquierdo en aquel equipo de Mario Salas, pero en la selección es la primera opción de recambio para Miguel Trauco. Hoy Marcos López juega en San Jose de Estados Unidos y es titular en el equipo del ‘Pelado’ Almeyda. Ricardo Gareca lo incluyó en la lista de 30 futbolistas para el arranque de las Eliminatorias.

TAMBIÉN DEBUTARON EN LA SELECCIÓN NACIONAL

18) CÉSAR ORTIZ: El ‘Flaco' jugó ante Bolivia en La Paz (2016). Tenía 32 años y jugaba en Sport Huancayo.

19) JOSÉ MANZANEDA: Su único partido fue en el amistoso frente a Paraguay (2017), en Trujillo. Jugaba en Cantolao. Hoy juega en César Vallejo.

20) ADRIÁN ZELA: Jugó el partido que clasificó a Perú al Mundial (2-0 ante nueza Zelanda). Este año fue separado de Sport Boys y jugará la Segunda con Chavelines.

21) RAY SANDOVAL: Su único partido con la bicolor fue en el amistoso frente a Países Bajos (2018). Este año fue separado de Sporting Cristal y contratado por Cusco FC.

22) JOHAN MADRID: Ingresó en el amistoso que Perú empató con Estados Unidos (2018). Hoy es suplente en Sporting Cristal.

23) ALEXIS ARIAS: Ingresó en el amistoso que Perú perdió 2-0 con El Salvador (2019). Hoy es titular y capitán de Melgar.

24) JESÚS PRETELL: Fue parte del plantel que salió subcampeón de la Copa América 2019. No jugó ese torneo, pero sí un amistoso frente a Costa Rica en la previa. Hoy juega en Melgar.

25) KEVIN QUEVEDO: Fue uno de los mejores jugadores en 2019 y por eso tuvo su chance en la selección. Jugó en un amistoso que perdimos 1-0 ante Ecuador. Hoy es suplente en Goiás de Brasil.

