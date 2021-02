Conforme a los criterios de Saber más

La conferencia que Ricardo Gareca ofrecerá este viernes desde Buenos Aires es también un llamado de emergencia. Si hoy no se proponen soluciones para que el deporte de alta competencia pueda continuar con sus entrenamientos, el técnico de la selección peruana ha decidido alzar su voz de protesta. Mientras usted lee este texto, el Instituto Peruano del Deporte aún juega sus últimas cartas para obtener los permisos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Con todo el plan de preparación de la selección peruana postergado, Gareca asumirá otra vez la responsabilidad de ser el vocero principal del fútbol profesional (y todo el deporte nacional). El técnico argentino iba a contactarse con los medios peruanos la próxima semana, pero ayer decidió adelantar su conferencia. El ‘Tigre’ quiere rugir.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Renato Tapia se revaloriza en el Celta: las razones de su éxito explicadas por quienes más lo conocen

La incomodidad de Gareca en este tipo de situaciones no es novedad. Sus declaraciones enérgicas durante la cuarentena del año pasado reflejan una postura que hoy no ha cambiado. “Respeto las medidas que toma el Gobierno, pero también comprendo a las personas que viven del día y que tienen que salir a trabajar. Le pedimos a la gente que se lave las manos y muchos no tienen ni agua”, nos dijo Gareca hace más de medio de año.

A manera de prevención, la dirección deportiva de la Federación Peruana de Fútbol (léase Juan Carlos Oblitas) le sugirió a Gareca que vuelva a Buenos Aires mientras algunas regiones del Perú empezaban una nueva cuarentena hasta el 14 de febrero. No hay versión oficial sobre el tema, pero una fuente que nos pidió reservar su identidad nos explicó que la intención en Videna era que Gareca no vuelva a explotar ante las cámaras en esta hora difícil. ¿Es verdad que el entrenador de la blanquirroja está al borde de perder la paciencia?

Sí es posible decir que Gareca vive su etapa más complicada desde que llegó al Perú. En noviembre, después de las caídas ante Argentina y Chile, el ‘Tigre’ anunció que se iba de la selección. Tuvo que ser su entorno más cercano el que le convenza para continuar. Primero lo llamó Oblitas y luego se reunió con Néstor Bonillo (asistente técnico) y Sergio Santín (su asistente). Lo que se decidió allí fue darse una nueva oportunidad como comando técnico y tratar de revertir las cosas en marzo, en la fecha doble donde los rivales serán Bolivia y Venezuela.

-Viaje y respaldo-

Otro de los temas que se decidió con Gareca fue su viaje por más de un mes a Argentina. El ‘Flaco’ no veía a su familia desde febrero pasado y por eso apuró el paso para enrumbar a Buenos Aires junto a su mascota Almendra. La familia del ‘Tigre’ también fortaleció la decisión de quedarse un tiempo más en el Perú.

Pero lo que es importante decir hoy es que Ricardo Gareca vive sus días más inestables con la blanquirroja. No solo tenemos el inconveniente deportivo al solo sumar un punto en cuatro partidos, sino también problemas para el armado del plantel, ausencia de respaldo dirigencial y ahora le sumamos un contexto adverso hasta en el tema político.

No es la primera vez que las cabezas del fútbol peruano saldrán a pedir en voz alta que se considere la continuidad de los deportes de alta competencia. El año pasado, lo que salvó la reanudación del torneo local fue una reunión en Palacio de Gobierno entre el ex presidente Martín Vizcarra, Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas.

“Es increíble lo que está pasando. No olvidemos que la peor parte de la pandemia, el año pasado, el fútbol fue reactivado y cumplió con todos los protocolos. El deporte se ha ganado ese voto de confianza, no entiendo cuáles son los criterios de las autoridades. El año pasado tuvimos una de las cuarentenas más rígidas del mundo ¿y qué se obtuvo?”, explica Oblitas.

Para el ‘Ciego’ es inadmisible que se planteen entrenamientos vía Zoom cuando ya la mayoría de equipos de la Liga 1 están en plena pretemporada. Y todo esto sin tomar en cuenta que César Vallejo y Ayacucho comienzan a disputar la Copa Libertadores este mismo mes.

-Todo en contra-

Ya en frío, después de ese momento extremo en noviembre, es posible explicar por qué Gareca ha querido irse de la selección peruana. Después del Mundial 2018, el fútbol peruano ha retrocedido en cada una de sus facetas. El fútbol de menores se encuentra prácticamente desactivado, y ahora peor con la pandemia. No ha aparecido un solo jugador Sub 20 que pueda ser incluido en las convocatorias de la selección adulta en los últimos tres años.

La Blanquirroja no ha podido renovarse y ahora seguimos prendiendo velas a las recuperaciones de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Incluso, Bonillo estuvo el miércoles en Porto Alegre conversando con Guerrero sobre su rehabilitación. Así están las cosas. El único jugador que ha logrado ubicarse de manera estable en el radar de Gareca después de Rusia 2018 es Christofer Gonzales. Y tiene 28 años.

Ni siquiera en infraestructura se han podido dar pasos adelante. La Videna de Chaclacayo ha quedado desactivada, el Arzobispado de Lima ha retomado la administración del predio y la FPF aún no cancela deudas con empresas que hicieron los primeros trabajos en ese recinto.

Néstor Bonillo, preparador físico de la @SeleccionPeru 🇵🇪, viajó a Brasil para evaluar la constante recuperación del atacante y capitán nacional, Paolo Guerrero. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/EXF6yBJBmF — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 4, 2021

-No hay liderazgos-

Finalmente, si Ricardo Gareca pide la palabra es porque nadie en la Federación Peruana de Fútbol lo hace. Tenemos a un presidente de la FPF, como Agustín Lozano, en silencio al igual que su secretario general, Óscar Chiri. Esa ausencia de representación dirigencial desencaja cada vez más al comando técnico de la selección. Lozano, hoy investigado por la Fiscalía de la Nación por el delito de enriquecimiento ilícito, ha sido el gran ausente en los medios de comunicación. Escuchar su posición es urgente no solo por esta paralización del deporte, sino también por el caso de soborno al árbitro Miguel Santiváñez, en un partido de la Liga 2.

Si a ustedes, señores lectores, le ha desgastado escuchar tantos inconvenientes en el actual trabajo de la selección peruana, imagínense cómo estará Ricardo Gareca. Para el ‘Tigre’, esta fecha de marzo era la más importante de todas las Eliminatorias mundialistas. Se lo ha dicho a su grupo de trabajo. Por eso, esta situación de incertidumbre deportiva es otro gol en contra que difícilmente podrá tolerar. El comando técnico de la selección peruana ya no podrá sostener una raya más al ‘Tigre’.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO