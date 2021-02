Ricardo Gareca tendrá el primer contacto oficial con todos los hinchas de la selección peruana a través de los medios de comunicación. Este viernes 5 de febrero desde las 10 de la mañana y de manera virtual en tiempos de coronavirus, el entrenador del conjunto nacional brindará una conferencia de prensa.

El técnico argentino de 62 años, que partió a su país de origen hace unos días por el inicio de la cuarentena en nuestro territorio, hablará a unas semanas de la próxima jornada doble de las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo Qatar 2022.

En la última semana de marzo, la Blanquirroja reanudará la actividad rumbo al siguiente Mundial visitando a Bolivia en la altura de La Paz. Luego, la Bicolor será local en Lima contra su similar de Venezuela. El primer duelo sería el 25 y el segundo el 30.

Asimismo, Gareca también debe pronunciarse con respecto al eventual retraso en el inicio de la Liga 1. De hecho, el DT se expresó la semana pasada sobre aquel tema y lamentó que una posible postergación del certamen local.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, declaró en RPP desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por ahora, la selección peruana ha sumado un punto después de cuatro fechas de Eliminatorias. La Bicolor empató con Paraguay en Asunción y luego cayó contra Brasil, Chile y Argentina. Con esos resultado, el cuadro nacional se ubica en el noveno lugar con el mismo puntaje que Bolivia, su siguiente rival.

