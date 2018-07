Los días pasan y sigue siendo incierto el futuro de Ricardo Gareca en la selección peruana. En la FPF esperan una respuesta del 'Tigre' en los próximos días. Mientras tanto, han aparecido algunos nombres para hacerse cargo de la Blanquirroja con miras a los amistosos de setiembre ante Holanda y Alemania. Uno de ellos es Daniel Ahmed, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores.

En entrevista con El Comercio, Ahmed se refirió a la posibilidad de dirigir, de manera interina, a la selección peruana para los amistosos en Europa si es que Gareca no está y la dirección deportiva se lo pide.

"Yo me guío por proyectos. Hoy tengo este proyecto de menores y me involucra. El proyecto de mayores debe tener un desarrollo y no incrustaciones momentáneas. Es un tema que tiene que analizarlo la Federación, pero hoy mi proyecto es de menores y estoy interesado en que esto termine. Sería una pena que esto quede en el camino. Sería fantástico que Ricardo se quede. Es muy difícil que las selecciones se unan, tenemos que seguir en eso e ir por más", afirmó Daniel Ahmed.

La continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana es incierta. El 'Tigre' que goza del apoyo de los hinchas definiría su situación en agosto. (Video: El Comercio/Foto: AFP)

En la Federación Peruana de Fútbol se espera, para los primeros días de agosto, que Ricardo Gareca dé una respuesta. Los partidos que se acercan para la selección serán frente a Holanda (6 de setiembre) y Alemania (9 del mismo mes) en el Viejo Continente.