Ricardo Gareca fue el invitado de la última edición del progama de YouTube ‘Enfocados’, que conducen los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.
‘El Tigre’, entre otras interrogantes, fue consultado sobre la razón de su no continuidad al mando de la selección peruana, tras un subcampeonato de Copa América, clasificación al Mundial y un repechaje.
“No se dieron las formas. Yo hablaba con Agustín Lozano y tenía la intención de que yo continuara. La prensa dijo todo lo que en definitiva terminó sucediendo”, comentó Gareca.
“Cuando se sentó mi abogado, con mi hijo mayor a hablar, Lozano derivó a otra gente para la renovación y directamente establecieron condiciones. No me gustaron las formas y di por terminada la negociación”, explicó el entrenador argentino.
En esa línea, destacó que su interpretación fue de que su ciclo en Videna había terminado y era el momento indicado para darle espacio a otro comando técnico.
Gareca no ha descartado dirigir nuevamente a la blanquirroja, que actualmente es conducida por Óscar Ibáñez, tras las malas campañas de Juan Reynoso y Jorge Fossati en estas Eliminatorias.
