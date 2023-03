-¿El triunfo argentino en el Mundial supone una recuperación real del fútbol sudamericano sobre el europeo, tras 20 años de derrota, o es una excepción apenas?

El triunfo argentino es la reivindicación del fútbol sudamericano, de una manera de jugar, sentir y ver el fútbol. Creo que eso es lo más importante, no tanto la rivalidad con Europa. Argentina ganó el Mundial de principio a fin y lo ganó con rasgos muy característicos del sudamericano. Y no creo que sea la excepción, creo que Sudamérica, en la medida que vaya recuperando su identidad, va a ir mejorando paulatinamente.

-¿Vio algún cambio táctico relevante o fue un Mundial donde se mantuvieran los moldes tácticos ya existentes que incluyen equipos con volantes todoterrenos antes que especialistas?

Fue un Mundial donde cada selección jugó de la manera que más o menos lo venía haciendo, nada más que Argentina acentuó más rasgos muy típicos nuestros. Francia fue la misma de 2018 y por eso llegó a la final. Fue una selección muy seria, rápida en el contraataque que tuvo actuaciones muy destacadas y ausencias muy notables. Esto último lo perjudicó bastante en Qatar, no obstante a eso mantuvo la esencia y fue, junto con Argentina, la mejor selección.

-Usted siempre tuvo admiración por la técnica del jugador peruano. En esa línea, promovió e insistió por recuperar la figura del enganche que no siempre había estado de titular en procesos anteriores. O sea, proyectó a Cueva.

Creo que en las selecciones sudamericanas, en el fútbol sudamericano, en enlace o enganche fue algo muy nuestro. Después uno quizá lo pueda ir corriendo pero siempre en una posición ofensiva. Hay muchos que lo pueden hacer jugar detrás del punta o un poco más al costado, pero es un rasgo muy característico del jugador sudamericano. Si hacemos historia nos vamos a dar cuenta que en cada país siempre hubo uno de esas características, por lo menos el fútbol sudamericano siempre lo ha tenido así que no veo motivo por la cual sea un futbolista con tendencia a desaparecer. Al contrario, creo que es un futbolista que es necesario que vuelva a aparecer.

Ricardo Gareca tiene una especial relación con Christian Cueva. El abrazo es tras el gol de 'Aladino' en la victoria ante Venezuela en Caracas (2021)| Foto: EFE

-¿Cree que el enlace es infaltable en una selección peruana?

No sé si Juan Reynoso lo vaya a emplear. En la parte táctica de lo que creen los entrenadores no me meto, simplemente hago un comentario de que el enlace o enganche es un jugador muy nuestro del fútbol sudamericano.

-Otro cambio importante de su ciclo fue el traslado de Yotún del lateral a la primera línea de volante. Una estadística dice que Perú perdía cada vez que él no jugaba -de hecho no estuvo en el repechaje-. ¿Cuán importante es él y cuán complejo es sustituir sus características?

Cuando conocimos a Yotún era lateral izquierdo y creíamos que siempre por ese sector aparecen jugadores muy fuertes, rápidos y con mucha potencia; él, si bien es un jugador fuerte, tiene otras características: es muy ágil, con un pase muy profundo, un gran lanzamiento, es claro para jugar. Entonces, a partir de que lo conocimos, lo vimos con esa idea en la mitad de la cancha, por cómo se perfila porque rápidamente intenta perfilar para adelante. Teníamos esa percepción y apenas tuvimos la posibilidad lo hablamos y él estaba de acuerdo. Y a partir de ahí fue un jugador vital, muy importante para nosotros.

-Su ciclo generó algunos recambios en posiciones claves como la zaga central, donde se pasó del Ramos-Rodriguez al Zambrano-Callens sin grandes traumas. ¿En qué posiciones cuesta más ello? O mejor, ¿por qué nos cuesta tanto el relevo de un Advíncula lateral derecho, por ejemplo?

Yo creo que Perú se fue adaptando a los problemas que tuvo porque tuvo innumerables problemas constantemente. Si analiza la última Eliminatoria se dará cuenta que hay jugadores con lesiones, operaciones, de toda clase de problemas que hemos tenido estos cuatro años aparte de la pandemia. O sea que totalmente fue un cambio radical en cuanto a los problemas e inconvenientes que fue la primera Eliminatoria que se jugó para Rusia 2018. Pero creo que lo más importante para Perú es que se fue arreglando y fueron respondiendo todos los jugadores, así que no creo que sea un problema en alguna posición específica que Perú tenga algún inconveniente porque siempre ha intentado encontrar la solución y siempre ha intentado arreglarse para sustituir los jugadores importantes que tenía.

-En retrospectiva, ¿cree que el banco de suplentes del partido contra Australia pudo haber tenido otras variantes? ¿No hubo exceso de centrodelanteros -Valera y Ormeño- y ausencia de variantes por los extremos, dado el estado físico de Carrillo?

En un terrero de conjetura se puede pensar todo lo que pueda pasar en el partido. Nosotros analizamos todo lo que teníamos que analizar y dentro del análisis cualquiera puede tener razón. Es lo que decidimos nosotros, lo que vimos en ese momento y es lo que decidimos. Creemos que la selección no perdió su posibilidad precisamente por eso, no tuvimos una buena actuación lamentablemente pero de todas maneras el equipo, a lo largo de los 120 minutos, tuvo lapsos donde se recuperó, sobre todo en el alargue final, y bueno fue un partido parejo donde terminó perdiendo por penales. Pero no creo que haya sido por determinadas ausencias. Creo que en definitiva fue un partido muy duro en circunstancias bastante adversas.

-Su salida de la selección se dio en un marco de negociaciones cuyos detalles se hicieron públicos a la prensa. ¿Si en lugar de los dirigentes de FPF que fueron a Buenos Aires, hubiera ido Juan Carlos Oblitas con su nuevo cargo de director general, se habría replanteado el irse o no cambiaba nada?

Yo creo que las negociaciones son privadas. Nosotros estuvimos siete años y medio en la selección. El actual presidente fue vicepresidente en la gestión de Edwin Oviedo. O sea que nos conocemos desde hace siete años y medio. Había y hubo la suficiente confianza como para manejarlo y para que a mi me digan lo que ellos necesitaban, pero cuando ya adquiere todo un estado público y cuando lo único que se busca es la sensibilidad de la gente en un momento donde lógicamente hay una crisis generalizada y sobre todo se plantea el tema económico, ya no me interesa en lo más mínimo. Eso es independiente de quién hubiese estado en la negociación, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que agarró para cualquier otro lado menos para donde tenía que haber agarrado, sobre todo por la cantidad de años que trabajamos juntos en la selección.

-Usted siempre pareció más cómodo con Edwin Oviedo de presidente que con la actual gestión. ¿Es un apego personal o dirigencialmente lo destaca, pese a sus cuestionamientos legales?

Por Edwin Oviedo tengo un aprecio especial porque desde que lo conocí se manejó muy bien conmigo y mi comando técnico. Tuve un trato hasta de amistad por el simple hecho de que recibió a mi familia. Era muy normal que durante prácticamente toda la semana desayunábamos o cenábamos, siempre en pos de lo que hacía falta, entonces son dos relaciones totalmente diferentes. La de Lozano se dio circunstancialmente nada más, pese a que él era vicepresidente de la FPF de la época de Oviedo, pero la presencia de él es solamente a través del problema que tuvo Oviedo, yo ya había arreglado mi continuidad. Pero dentro de todo lo que hubo fue respeto hasta que terminó el repechaje. Es lo único que puedo decir.

-¿Destaca a Edwin Oviedo dirigencialmente?

A Edwin Oviedo le destaco la labor dirigencial al frente de la federación porque fue de lo mejor que he visto, no solamente en la iniciativa de estar en todos los detalles, sino también para el crecimiento del fútbol peruano en todo aspecto.

-En las negociaciones de renovación se hablaba de que, a pedido suyo, el seleccionador de mayores tendría un rol más protagónico en la estructura de la FPF. Algo así como un superjefe con injerencia en el resto de selecciones. ¿Por qué pedir eso en 2022 y no post-2018 cuando tenía mayor respaldo político tras habernos clasificado?

Nunca me metí en temas de las selecciones menores, siempre estuve enfocado en las mayores. Fue una inquietud del profesor Néstor Bonillo. (El tema de las selecciones) siempre estuvo a cargo de Juan Carlos Oblitas con el proyecto de Daniel Ahmed y luego con los que lo reemplazaron. Fueron proyectos de los presidentes. Yo no tengo nada que ver con eso. Y ahora en cuanto a esto lo que se buscaba y lo que el profesor Bonillo veía como posibilidad era que nosotros pudiéramos entrenar más tiempo con jóvenes de distintos clubes, hacer prácticas más seguidas para ver la cantidad de jóvenes que de pronto podían llegar a aparecer. Pero nunca fue una iniciativa mía sino que fue un proyecto del profesor Néstor Bonillo en la cual no interferí en ningún momento.

-¿Cuánto cree que puede avanzar la FPF en el desarrollo del fútbol si a la vez no se le puede exigir a los clubes llamados profesionales bases de infraestructura, logística y divisiones menores fuertes?

Eso fue un poco de la etapa de Edwin Oviedo con las famosas “licencias” que en un momento se llevaron a cabo y después lamentablemente se dejó de lado. Exigirle a los clubes que cada vez construyan más, que cada vez estén mejor para tratar de competir en el fútbol de alto nivel. Lo único que puedo decir es que es algo que estuvo insertado en la gestión de Oviedo y después se dejó de lado y al pasar eso el requerimiento es que cualquiera puede jugar en el fútbol profesional de la liga peruana y eso no es lo ideal.

-¿Qué le deja el rol de Nolberto Solano? ¿Fue una apuesta sumarlo a su cuerpo técnico para que después él siga proyectando su idea o fue una inclusión sin ningún condicionante a futuro?

La incorporación de Nolberto Solano fue por pedido de Juan Carlos Oblitas que lo veía muy bien dado su trayectoria. Juan Carlos tenía un conocimiento de él y nosotros aceptamos. La verdad que solo tenemos palabras de agradecimiento, tuvo un desempeño muy bueno con nosotros en todo aspecto, la integración fue muy buena y fue un soporte fue importantísimo para que nosotros pudiéramos conocer aún más al futbolista peruano, así que estamos muy conforme con toda la gestión de Nolberto.

¡Qué placer verte otra vez!... 🐯💙🙌🏻 pic.twitter.com/M6JVv74b0t — Vélez Sarsfield (@Velez) March 8, 2023

-Con usted fuimos 5tos en las dos últimas eliminatorias. Ahora serán seis cupos y medio y pero no hay un gran recambio en Perú -veamos nomás la sub 20-, ¿Cuán optimista o pesimista es respecto del Perú de Juan Reynoso?

Yo creo que en Perú lo más importante ya ha pasado que es sacarse la mochila de 36 años sin ir a un Mundial. Y eso era una carga muy grande para todos. Perú tiene todas las chances de clasificar al próximo mundial. Primero porque tiene un equipo para un par de años con jugadores que tienen una edad y una acumulación de partidos muy importantes a nivel de selección y es un grupo que ha mostrado una unión muy importante y ha demostrado capacidad para revertir cualquier situación. Estoy convencido de que tienen enormes posibilidades, como usted bien dice, Perú en dos Eliminatorias terminó quinto y llegando a la última fecha con posibilidades de clasificar en forma directa, aún con los inconvenientes de la pandemia y los problemas de todo tipo que se presentaron. Por eso creo que tienen grandísimas chances.

-¿Qué balance hizo del Sudamericano sub 20 en general y qué le pareció el equipo peruano en particular? ¿Le gustó algún jugador en especial?

No pude ver bien los partidos del Sudamericano. Vi el Mundial y después estuve abocado totalmente a mi familia, a ver el fútbol argentino. Estuve abocado a todo lo que tenga que ver con incorporarme nuevamente a la vida de Argentina. No se olvide que estuve siete años y medio afuera, así que eso lleva un tiempo.

-¿Qué mirada tiene de Guerrero y Cabellos en Racing y Advíncula en Boca?

Guerrero, en la medida que se sienta bien, va a ser muy importante para Racing. Me da una alegría enorme que él venga a una liga tan competitiva, eso lo va a poner bien. Acá en Argentina tiene un reconocimiento increíble. Así que creo que Paolo, si se siente bien, va a ir logrando cada vez más continuidad y puede nuevamente volver a sentirse muy importante, es lo que está buscando y lo que necesita justamente es un club de la dimensión de Racing que es protagonista y siempre pelea arriba. Con respecto a Cabellos: es un chico que estuvo en el radar en algún momento pero más que eso no puedo decir porque es muy poco lo que se sabe de él y de lo que se pueda apreciar, pero sin lugar a dudas tiene todo un futuro por delante. Y sobre Advíncula, se ha consolidado totalmente en un club de la importante de Boca a nivel mundial, así que me produce una gran alegría cómo ha logrado superarse y estabilizarse en un medio totalmente competitivo.

-¿Cree o entiende el veto de los hinchas de Boca a su presencia como técnico del equipo, debido a su pase a River en 84?

No tengo nada que decir respecto a eso. Siempre he respetado a los hinchas de Boca, a los de River, al espectador en general. Los que deciden siempre son los dirigentes.

-¿Ve posible una vuelta a trabajar a Perú con otra dirigencia? Y si fuera posible, ¿se cierra a que sea en una selección o podría ser un club el que cuente con usted?

Perú es un país al que le estoy eternamente agradecido porque me abrió las puertas, porque me dio posibilidades concretas para mi futuro. Universitario en un primer momento y el trabajo ahí me dio nuevamente la chance de volver a Argentina y dirigir a Vélez. Después dirigí a la selección peruana por mucho tiempo. Es un país con el que, de alguna manera u otra, siempre voy a estar afectuosamente ligado porque es un país al que quiero. Ahora laboralmente no sé si tendré posibilidades de volver, no sé cómo se dará porque eso uno nunca sabe.