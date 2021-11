Ricardo Gareca brindó conferencia de prensa este martes 9 de noviembre desde La Videna, previo al partido entre Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022. Al ‘tigre’ le preguntaron acerca de la falta de gol de Lapadula en los últimos partidos con la selección nacional, a lo que Gareca puso tranquilidad a la situación.

“Lo vemos bien, un poco lo que contesté en la primera pregunta que me hicieron sobre los delanteros, yo los veo bien, tranquilos, trabajando, muy enfocados, creo que es necesario para estos momentos estar muy enfocados porque en la posición de delantero, alguien que tiene revancha es precisamente el delantero”, expresó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

“Cuando uno está enfocado, cuando uno está totalmente mentalizado, está metido en el partido siempre tienen chances y él (Lapadula) siempre está metido en el partido”, agregó el ‘Tigre’.

“Un delantero puede errar en una jugada, un gol, pero siempre tiene revancha y por eso es necesario trabajar eso, es necesario estar mentalizado, es necesario que ellos lo sepan, ellos lo saben, entonces, lo que vemos nosotros hay tranquilidad, por parte nuestra también hay mentalidad, por supuesto que queremos que anoten, pero yo que he sido delantero, me han tocado rachas en las cuáles no me ha tocado convertir, pero lo más importante es la búsqueda”, finalizó el entrenador de la selección peruana.

La selección peruana vuelve a medirse con Bolivia en el inicio de la próxima fecha doble de las Clasificatorias, en un partido que será de vida o muerte para los de Ricardo Gareca. Mira toda la previa en el siguiente video.

