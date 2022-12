Ricardo Gareca tuvo grandes logros con la la selección peruana cuando era el director técnico, sin embargo, luego de la eliminación en el Repechaje de Qatar 2022, los caminos se dividieron por diferentes temas. Uno de ellos fue el desacuerdo entre el ‘Tigre’ y la Federación.

Si bien nunca se supo el por qué, en una entrevista con Radio Mitre, Gareca contó algunos detalles.“No me arrepiento de haberme ido de Perú, no tenía puntos en común con la presidencia actual. Eran diferencias muy significativas”, expresó.

Posteriormente, Ricardo dio su punto de vista acerca de la última Copa del Mundo que se desarrolló en Qatar. “A mí no me gustó el mundial no se jugó en gran nivel, Bélgica y España fueron decepciones”, opinó y remarcó sobre la eliminación de otra selección candidata: “Brasil juega de una manera las eliminatorias y de otra el mundial, ya le pasó en Rusia”.

También habló de la selección ‘Albiceleste’. “Argentina fue un equipo muy sudamericano. Arriesgó, presionó donde tenía que presionar, fue serio y siempre propuso ganar los partidos”.

Y finalmente, de Lionel Messi. “Fue el que queríamos ver todos, desde el liderazgo la actitud, pero no fue la mejor versión de Messi”.