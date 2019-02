Ricardo Gareca: “Para nosotros no hay urgencias con Paolo Guerrero”

Cerca de la zona de juegos de la Videna de San Luis, aparece Ricardo Gareca para desearnos feliz año. Ya es casi febrero, pero el entrenador de la selección peruana percibe estas semanas como una oportunidad para resetear el complicado cierre del 2018. Despojado de algunas mochilas pesadas, como las declaraciones políticas y dirigenciales en sus conferencias después del Mundial, el ‘Tigre’ trata de caminar ligero para lo que será un viaje muy largo que tiene como última estación un país muy remoto: Qatar.

—¿Fue provechoso el viaje al Sudamericano Sub 20?

Es cierto que la selección Sub 20 esperaba otro resultado, pero hay que ver a qué objetivos se apuntan. Para mí el objetivo al viajar a Chile fue ver a algunos jugadores que se puedan sumar más adelante a la selección mayor.

—¿Podría mencionar a alguno?

La selección Sub 20 está dejando jugadores muy importantes para la Primera División, empezando por eso. Están Concha, Pretell, Távara, Marcos López. Son muchachos que se van a ir afianzando. La aparición del chico Mora ha sido muy importante también. En el aspecto individual, vemos positivo lo que ofreció la Sub 20.

—¿Usted a los 25 años hubiera aceptado alguna oferta de ligas de Asia o África?

Esa decisión es muy personal. Cuando se fija en lo económico, deja lo deportivo de lado. Si yo me tengo fe para estar jugando en Europa, por más dinero que me ofrezcan, no voy. Si uno tiene éxito deportivo, eso va emparejado con lo económico.

—¿Le molesta que se ponga tan alta la valla de la selección después del Mundial?

No, me mantengo al margen de todo eso. Acá son mucho de extremos: o eres muy bueno o eres muy malo. Tiene que haber un espacio intermedio, no hay paciencia. Se ha perdido ese análisis y debemos acostumbrarnos. Yo estoy aquí luego de cuatro años, cuando pedían la cabeza nuestra después de la primera ronda de la Eliminatoria. Ahora piden la cabeza de Daniel Ahmed.

—¿Y qué opina de eso?

Es un proceso que no se puede interrumpir, porque sería retroceder otra vez.

—¿Un objetivo es clasificar a cuartos de la Copa América?

El objetivo principal es volver a estar en un Mundial. Ese es el enfoque de la selección nacional. Lo vivido en el país, lo vivido en la selección, lo que ha vivido usted, lo que viví yo, todos lo queremos vivir de nuevo.

—¿La Copa América entonces es más un ensayo?

Todo es ensayo. Todo hasta que lleguen las Eliminatorias. El Perú necesita volver a una Copa del Mundo, el fútbol peruano necesita volver a un Mundial. Ese es el objetivo máximo y a eso vamos a prepararnos. ¿Todo lo demás lo debemos perder? No, nosotros tenemos una mentalidad ganadora.

—¿Ha conversado últimamente con Guerrero?

No he hablado con él, Néstor Bonillo es quien habla más con los jugadores. Lo que queremos darle a Paolo es tranquilidad. Paolo necesita ponerse bien, estar con sus compañeros en el club, estar en el día a día con su comando técnico de Inter y lograr su mejor versión. Que se tome su tiempo. Para nosotros no hay ninguna urgencia con Paolo Guerrero.

—¿Sus declaraciones sobre Edwin Oviedo fueron más por lealtad?

Edwin Oviedo tuvo una gestión brillante como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué más le puedo decir? Solo puedo hablar del tema dirigencial; su trabajo fue muy bueno. Hubo que pelear tres puntos en el TAS y los consiguió; logró que Paolo vaya al Mundial; hubo que alquilar un chárter y lo hizo. No te olvides de que hubo que cambiar un árbitro en Argentina y peleó eso. Todo lo que hizo Edwin Oviedo en su gestión fue muy bueno y con un resultado. La lealtad mía va en ese sentido; inclusive hoy por hoy es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario.

—¿Le molestó que usen su imagen para defenderlo en su hora más crítica?

Yo mismo me encargué de desmentirlo. Solo visité a la persona, yo no soy quién para juzgar a nadie. Hasta el momento no hay una culpabilidad, eso viene con una sentencia. Y el antecedente es Manuel Burga, que estuvo casi dos años preso y era inocente. ¿Cómo se le devuelve el tiempo a las personas?

—¿Podría explicarnos por qué prescindió de los servicios del psicólogo de la selección peruana?

Por lo de Marcelo Márquez ya no me voy a expresar más. Son cuestiones estrictamente personales. No quiero profundizar más sobre eso.