Tal vez uno de los momentos más recordados de la hinchada peruana es el partido Perú contra Uruguay un 28 de marzo del 2017 que ganamos por 2 a 1 en el Estadio Nacional con goles de Paolo Guerrero y el ‘Orejas’ Flores. Aquel encuentro fue el primer paso para acercarnos al repechaje y luego llegar al Mundial Rusia 2018, rompiendo una racha de 36 años fuera de la Copa del Mundo de la mano de Ricardo Gareca.

Previo a este momento se dio una situación muy anecdótica protagonizada por Milagros Polo, quien cinco años después aquel partido se reencontró con Gareca el día martes en el aeropuerto Jorge Chávez y abrió el baúl de los recuerdos de un momento que le cambió la vida.

Días antes del partido frente a Uruguay la joven se encontraba en el Swissotel, vestida de novia tomándose fotos antes de salir hacia su boda. Como ella misma recuerda, sí sabían que la selección estaba alojada en el hotel, pero por los nervios de las fotos y la boda no pensó que podía cruzárselos.

Terminaron las fotos en el segundo piso del hotel y cuando ya estaban por salir se abre la puerta de un salón que estaba a tan sólo unos metros de distancia y no imaginaron que ahí verían a Ricardo Gareca y todo su equipo técnico. “Yo la verdad no lo vi al inicio, estaba pensando en las fotos, no reaccionaba y me empiezan a decir ahí está Gareca. Yo no sabía que hacer, estaba asombrada y veo que él se empieza a acercar”.

Saludos amables y respetuosos se dieron entre el entrenador de la selección peruana y la pareja. “Ya cuando lo teníamos frente a frente, él nos saluda y me pregunta si puede tocarme, en el buen sentido de la palabra, entonces me abrazó muy amable y ahí yo le pedí tomarnos una foto para recordar este momento”, nos comenta Milagros.

Lo que vino después Milagros no se lo esperaba. Perú ganó ante Uruguay y el sueño del Mundial estaba más cerca. Lo que se dio como un encuentro casual termino siendo una cábala y la nombraron ‘novia de la selección’. “A raíz de ese momento es que se empezó a dar todo esto de la cábala, de la novia. Luego vi que había otras novias, pero yo fui la primera”, recuerda entre risas hoy.

La peruana, fanática del fútbol e hincha de la selección, se volvería a cruzar con Ricardo Gareca antes de lo que podía imaginar. Como flight hostess se cruzó con el argentino en dos ocasiones más en vuelos hacia Madrid luego del partido contra Uruguay.

En esta oportunidad cuenta que pudieron conversar y que desde ese instante nació una relación amical y amable con el técnico. “Desde ahí hay una buena relación, un cariño especial. Me ha invitado a un par de partidos de la selección y he ido a algún entrenamiento”. Además, fue parte de la tripulación que llevó al equipo en un vuelo chárter a Santiago de Chile.

Milagros Polo y Ricardo Gareca en el entrenamiento previo al Mundial Rusia 2018 (Foto: Archivo personal)

Su último reencuentro fue hace dos días en el aeropuerto Jorge Chávez cuando Milagros llegaba de un vuelo internacional y se encontraba camino a Migraciones con sus compañeros. Por cosas del destino, justamente estaban preguntándole sobre su encuentro con Gareca hace ya 5 años, sin imaginar que segundos después lo vería ahí mismo. “Yo estaba caminando tranquila contando lo de la cábala y tal, y en eso compañero me dijo ahí está el flaco y yo ‘qué flaco’, le digo, ‘Gareca’ me dice, y volteó y él estaba delante de mí y todos me decían ‘ahí está Gareca’ y yo que no sabía qué hacer, estaba emocionada”.

Tras pasar Migraciones, Milagros se acercó a Gareca, quién estaba recogiendo sus maletas, se saludaron, abrazaron y le pidió una foto que luego publicaría en sus redes. “Fue un lindo reencuentro. Tengo mucha fe de que llegaremos de nuevo al Mundial”, asegura.

Reencuentro del técnico argentino y Milagros Polo hace dos días en el aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Archivo personal)

Lo que empezó como una anécdota para Milagros terminó siendo mucho más. Hoy por hoy la peruana cree firmemente que este reencuentro es una buena señal de lo que se le viene a la selección peruana de cara al repechaje y luego en el Mundial Qatar 2022.