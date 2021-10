Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana afrontará dos partidos importantes ante Bolivia en Lima y de visita ante Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022. Ricardo Gareca ya dio a conocer la lista de convocados para estos encuentros y dejó más de una sorpresa como la convocatoria de Jefferson Farfán y la ausencia de Santiago Ormeño.

Esta vez Ricardo Gareca llamó a 28 jugadores de los cuales solo 3 son delanteros: Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y Alex Valera. Ellos recibieron la confianza del técnico para los dos partidos donde la selección peruana está obligado a ganar.

La elección de solo tres delanteros causó más de un comentario. Sobre todo, teniendo los antecedentes de fechas pasadas donde hubo más de un lesionado. Además, sorprendió no ver a Santiago Ormeño en lista luego de su aceptable partido en La Paz ante Bolivia.

A pesar de ello, Ricardo Gareca tiene plena confianza en sus tres delanteros. Eso sí, dejó abierta la posibilidad de hacer algún llamado de último momento si es que pasa algo inesperado. El ‘Tigre’ considera que debe trabajar solo con 28 jugadores.

“Confiamos en que vamos a llegar bien a estos partidos tan decisivos ante dos grandes selecciones. Permanentemente vemos hasta el mínimo detalle para que los mejores jugadores estén en la Selección”, comentó Ricardo Gareca.

-FARFÁN SÍ, ORMEÑO NO-

Las últimas imágenes de Jefferson Farfán celebrando su cumpleaños fue tomado por gran cantidad de hinchas como una indisciplina. Recordemos que el atacante celebró junto a varias personas con grupos musicales incluidos en un espacio cerrado. Algo que está prohibido por la pandemia de la COVID-19.

A pesar de ello, Jefferson Farfán vuelve a estar en la convocatoria. Si Alianza Lima, club de la Foquita, no se pronunció al respecto Ricardo Gareca sí lo hizo. El técnico de la selección peruana dejó en claro su postura sobre este tema.

“Lo de Farfán son cuestiones en las que prefiero no opinar, para una campaña política o protesta no se aplica, todo queda a criterio de cada uno. Prefiero dejar que las cosas se resuelvan. Ya llevo muchos años inmerso en situaciones complicadas. No justifico nada”, dijo el técnico de la selección peruana.

Ricardo Gareca solo tiene puesta la cabeza en los partidos ante Bolivia y Venezuela. Para estos encuentros considera que Jefferson Farfán podría ser pieza clave. La ‘Foquita’ regresó la fecha triple pasada y lo hizo de la mejor manera.

Jefferson Farfán demostró que su jerarquía sigue intacta y puede ser un dolor de cabeza para cualquier selección. Es tanta la confianza que le tiene Gareca al atacante que le dio minutos ante Chile, Bolivia y Argentina. Ahora busca que siga siendo un valor positivo para la blanquirroja.

Además, Ricardo Gareca dejó abierta la posibilidad de que Jefferson Farfán pueda jugar 90 minutos. Ante la ausencia de Paolo Guerrero, el ‘10′ también podría ser una opción para el ataque desde el inicio, recordemos que ya reemplazó al ‘Depredador’ varias veces.

Pero la ausencia que más se está comentando es la de Santiago Ormeño. Para Ricardo Gareca, el delantero no tiene muchos minutos en el León de México. Ese es un factor por las que no fue convocado.

“La participación de Santiago Ormeño en su club es muy poco. Queremos darles la oportunidad a delanteros que tengan continuidad en su equipo como Gianluca Lapadula y Alex Valera. Farfán entrando poco tiene más continuidad que Ormeño”, dijo Gareca.

Si repasamos estadísticas Santiago Ormeño viene jugando muy poco con el León de México. Desde que llegó a su nuevo equipo disputó 13 encuentros, solo 2 de ellos como titular, sumó 300 minutos y no ha marcado goles. Todo esto en la Liga MX.

Pero estas estadísticas de Santiago Ormeño son de los últimos 4 meses desde que está en León. No se le ha contado los 10 goles y 20 encuentros que disputó con el Puebla en los primeros 6 meses de este 2021.

En cambio, Jefferson Farfán ha jugado 12 partidos en todo el año con Alianza Lima y ha sumado 4 goles. Y desde julio solo disputó 6 encuentros. Sus minutos jugados no son superiores a los de Santiago Ormeño, eso sí en cuanto a goles se refiere sí tiene una gran ventaja.

A eso hay que agregarle desde la fecha triple Jefferson Farfán solo jugó un partido con Alianza Lima (Carlos Mannucci). En cambio, Santiago Ormeño disputó 3 encuentros con el León de México.

Por el momento, Ricardo Gareca ha decidido por la experiencia y jerarquía e Jefferson Farfán. Algo que Santiago Ormeño no tiene con la selección peruana. La ‘Foquita’ sabe cómo afrontar este tipo de partidos.

PARTIDO DE ORMEÑO EN LOS ÚLTIMOS 4 MESES MINUTOS 24-10-21 | Puebla 0 - 1 León 3 21-10-21 | León 1 - 2 Pumas UNAM 44 17-10-21 | Monterrey 0 - 1 León 12 03-10-21 | León 0 - 0 Atlético San Luis 16 26-09-21 | Atlas 2 - 0 León 26 19-09-21 | León 0 - 1 Juárez 46 12-09-21 | Tigres UANL 2 - 2 León 5 29-08-21| León1 - 1América 13 22-08-21| León1 - 1Santos Laguna 18 19-08-21 | Guadalajara 0 - 3 León 23 06-08-21 | Querétaro 0 - 1 León 65 01-08-21 | León2 - 1Tijuana 10 24-07-21 | Pachuca 4 - 0 León 24

