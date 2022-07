“Me hubiese gustado clasificar ahora al Mundial”, lamentó Ricardo Gareca en su conferencia de despedida de la selección peruana , este martes desde un hotel en Miraflores. “Teníamos todo para poder hacerlo”, opinó sobre el fallido acceso a Qatar 2022 .

“A la selección le auguramos todo lo mejor. Me hubiese gustado ganar un título, clasificar ahora, creo que teníamos todo para poder hacerlo. Fue una etapa difícil, con una pandemia de por medio, elegimos quedarnos porque siempre priorizamos Perú, había que reiniciar el campeonato, estar encima para que todo se reactive. Fue un año muy difícil, más de un año alejado de mi familia. Lo hice porque lo consideraba indispensable”, señaló al respecto.

“Creo que me quedaron asignaturas pendientes, pero dentro de ese año duro llegamos a la misma situación de la vez que clasificamos al Mundial”, agregó.

“Hicimos 23 puntos y nos dieron 3 por una notable gestión. En esta etapa se hizo un punto más con todos los problemas que tuvimos, no teniendo a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán ni Alberto Rodríguez. Me hubiese gustado clasificar, es un dolor, me hubiese podido haber ganado un título, creo que Perú tuvo las condiciones. Lamentablemente no se nos dio”, sentenció.