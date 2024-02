El entrenador argentino Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana y hoy al mando de la representación chilena, se pronunció sobre la rivalidad deportiva que existe entre ambos países, semanas después de haber sido presentado como nuevo estratega de La Roja.

“Ahora que fui a Chile, me encontré con cantidad de peruanos que me desearon lo mejor. Si bien la rivalidad existe, me parece que hay más rivalidad de parte de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú. Por los pocos días que estuve y hablé me parece que el chileno tiene un gran cariño por el peruano”, dijo el ‘Tigre’ en entrevista con el programa Arriba mi gente.

Además, Gareca no dudó en señalar que Perú es un país al que siempre recordará y por el que tendrá un cariño especial.

“Perú es un país al que debo tanto, muchísimo, que me hizo pasar ocho años sensacionales. Siempre tendré palabras de agradecimiento para todo el país”, comentó.

El ‘Tigre’ contó por qué decidió aceptar el ofrecimiento que le hizo la selección chilena.

“Tantos años allá en Perú y sé que (contra Chile) es un clásico. Transcurrido tanto tiempo, me fui hace más de un año y medio del país y ya han pasado dos cuerpos técnicos. Todo el proceso de ocho años que se tuvo en la selección, ya la selección va por el segundo cuerpo técnico. Entonces, a partir de ahí consideramos que era una oportunidad para estar trabajando en una selección. Más allá de lo clásico o el tradicional rival, nos gustó la seriedad con que nos habló Chile, más que nada”, expresó.

REVISA AQUÍ | Alianza Lima: Néstor Bonillo confirma su salida para sumarse al comando técnico de Ricardo Gareca en Chile

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo