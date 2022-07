En su última conferencia de prensa en el Perú, Ricardo Gareca respondió y dio detalles sobre su relación con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el período en que el ‘Tigre’ estuvo al frente de la selección.

“Lo que pasa es que con Lozano nos unió un hecho circunstancial que fue de respeto. No tengo nada que decir respecto al período que me tocó estando él al frente porque cumplió en todo lo que se refería a cumplimiento, viajes si teníamos que hacerlo. No tenemos más que expresarnos de una relación normal”, comenzó diciendo. “Mi relación con Lozano es de sumo respeto profesional, nada más. Siempre hubo respeto”, añadió.

“El único agradecimiento que puedo hacerle (a Agustín Lozano) es haber cumplido, haber estado en los momentos que tuve que estar. Después, la gestión a cargo de la FPF será juzgada por ustedes, por las personas”, sentenció Ricardo Gareca desde las instalaciones de un hotel miraflorino.

🎙️ Ricardo Gareca: "Mi relación con Agustín Lozano es de respeto y profesional. Tuvo una manera de conducir que yo debo respetar y no se llegó a un acuerdo. El único agradecimiento que puedo hacerle es por haber cumplido y estado en los momentos que estuvo" #ZonaMixta pic.twitter.com/ajVNYwWvXO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 19, 2022

Cabe mencionar que Ricardo Gareca estuvo al frente de la selección peruana por más de siete años, en los cuales logró una clasificación al Mundial (Rusia 2018), un tercer puesto de Copa América (Chile 2015), subcampeonato de Copa América (Brasil 2019) y un repechaje a una nueva Copa del Mundo (Qatar 2022).