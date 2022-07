Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians y un día después se confirmó la salida del técnico Sebastián Battaglia, quien había asumido el cargo luego de la segunda etapa de Miguel Ángel Russo.

Cuando se dio a conocer el comunicado donde indicaban que Battaglia no iba más en Boca Juniors, se especuló a Ricardo Gareca como el principal candidato, sin embargo, en el Fútbol 90 de ESPN indicaron que el técnico, que hasta hace poco dirigió a la selección peruana, no es opción.

“No lo tienen en carpeta, no apuntan en esa dirección. Si buscamos posibilidades, no iría tan lejos, miraría más el lado doméstico (torneo argentino). El tener pasado en el club o no, es un plus pero no una condición”, dio a conocer el periodista de Diego Monroig. Arcucci y Sotile, los otros panelistas, señalaron que ellos sí tenían información que antes Gareca era sí era una alternativa.

“No se ponen plazos en Boca Juniors. Entienden que el próximo técnico es el que se hará cargo de la Copa Libertadores. Se quieren tomar el tiempo necesario para hacer la elección”, agregó Monroig.

Gareca tiene pasado en Boca Juniors. Debutó con los xeneizes en 1978 y se mantuvo hasta 1984 (con un breve préstamo a Sarmiento de Junín en 1981), pero en la temporada 1985 decidió llegar a River Plate, lo que generó malestar en los hinchas de Boca Juniors.

El DT terminó contrato con la selección peruana y está próximo a responder por posible renovación. El DT viajó a Argentina y todo indica que dará a conocer su respuesta desde allá.