Desde Argentina, Ricardo Gareca compareció ante los medios para conversar del panorama de la selección peruana en un contexto tan adverso por el mal inicio en las Eliminatorias Qatar 2022 y las dificultades presentadas por la pandemia. Pese a ello, el ‘Tigre’ aseguró que se quedará bajo el mando de la ‘Blanquirroja’.

Consultado sobre las posibilidades de renunciar, Ricardo Gareca respondió: “La situación me hace reflexionar, pero no al punto de renunciar. Reflexionar para ver qué es lo mejor para la selección. Es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. Entiendo quizá que pueda generar algún tipo de duda, pero no en mí. En ningún momento la decisión pasa por abandonar el cargo. Al contrario. Creemos que tenemos una misión como cuerpo técnico, que es el volver a llevar a la selección al Mundial y, de no ser así, dejar algo armado”.

En ese contexto, el entrenador argentino confía en poder revertir la complicada situación que atraviesan en las Eliminatorias. “En mi cabeza, en la de todo el cuerpo técnico y en la de los jugadores, ronda la posibilidad de que nos podamos recuperar y enderezar el rumbo. Estoy totalmente convencido de eso”, señaló.

Finalmente, el ‘Tigre’ garantizo que se quedará como técnico del combinado bicolor pase lo que pase’. “En ningún momento se me ha pasado por la cabeza dejar a la selección peruana. Tengo un contrato que cumplir. La intención mía, por sobre todas las cosas, es cumplir ese contrato hasta las últimas consecuencias”, sentenció.

