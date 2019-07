Ricardo Gareca nominado al FIFA The Best: ¿quiénes fueron los últimos ganadores a mejor técnico? | FOTOS El argentino apareció entre los 10 candidatos a ganar el FIFA The Best a mejor entrenador de fútbol masculino, premio que actualmente ostenta el francés Didier Deschamps

- / - Zinedine Zidane es el único entrenador que estuvo en todas las ceremonias de premiación de FIFA The Best. (Foto: AFP) - / - El francés ganó el trofeo en 2016 y fue finalista en 2017 y 2018. (Foto: AFP) - / - Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia en 2018, ganó el premio ese mismo año. (Foto: AFP) - / - Claudio Ranieri obtuvo el galardón en 2017. (Foto: AFP) - / - Antonio Conte fue finalista en 2017. Quedó en segundo lugar. (Foto: AFP) - / - Fernando Santos, finalista en 2016, está entre los 10 candidatos este año. (Foto: AFP) - / - Massimiliano Allegri quedó en tercer lugar en 2017. (Foto: AFP) - / - Zlatko Dalic quedó en tercer lugar en 2018, tras llegar a la final del Mundial con Croacia. (Foto: AFP) - / - Ricardo Gareca está en la misma lista junto a otros grandes técnicos del mundo. (Foto: AFP) - / -