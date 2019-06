Ricardo Gareca: "Once contra once estuvo muy parejo, luego hubo superioridad de Colombia"

Perú cayó 3-0 frente a Colombia en el último amistoso internacional de cara a la Copa América 2019. Con goles de Mateus Uribe (2) y Duvan Zapata, los 'Cafeteros' vapulearon a los nacionales en el estadio Monumental. El DT del cuadro bicolor, Ricardo Gareca, compareció ante los medios y explicó el resultado.

"Uno tiene que seguir mejorando. En general, el equipo alternó buenas y malas. Sabemos que tenemos que mejorar, estamos trabajando en eso. Vamos a llegar bien a la Copa América. Más allá de esta derrota, mientras fue 11 vs. 11 estuvo parejo", expresó.

Sobre el tema Yoshimar Yotún acotó: "Esta es la segunda o tercera expulsión que presenciamos en cuatro años. Luego hablaré con Yotún, veremos la jugada para ver que pasó. Confío en que no volverá a suceder. A este nivel, quedar con un hombre menos significa sufrir el partido. 11 vs. 11 podemos jugar de igual a igual contra cualquier selección".

Tras ser consultado sobre la Copa América y el tema Paolo Hurtado: "Tenemos expectativas de clasificación a la siguiente ronda de la Copa América. Sobre Paolo Hurtado, tendrán que sacarle placas al tobillo. A partir de ahí me pasarán el parte médico tomaré una decisión".

También indicó: "Me preocupa que sucedan estos acontecimientos porque nos debilita. Nuestra fortaleza radica cuando estamos con 11 jugadores, cuando sucedió, fue demasiado parejo frente a Colombia".

Por último: "No estar precisos hizo que tengamos aproximaciones pero no generemos jugadas de gol. Hay que distinguir entre precisión y dominio, cuando estuvimos 11 vs. 11, no nos dominaron".