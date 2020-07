En el recuerdo todavía queda el haber jugado un Mundial tras 36 años y el subcampeonato en la Copa América de 2019. Desde la llegada de Ricardo Gareca a la selección peruana hemos vivido más alegrías que tristezas. Este año la ilusión se renueva y arranca el camino a nuestro siguiente objetivo: Qatar 2022. Sin embargo, existe una gran preocupación de cara las Eliminatorias: la falta de delanteros para abastecer a la bicolor en estos tres próximos años. Nuestro único ‘9′ es Paolo Guerrero. ¿Será suficiente?

Perú cerró de manera exitosa la última eliminatoria con tres delanteros. Guerrero era el titular, mientras que Jefferson Farfán lo reemplazó tras la suspensión de Paolo. Raúl Ruidíaz también jugaba, aunque la mayoría de veces como alternativas. Sus nombres también estuvieron en la lista final para el Mundial de Rusia, dejando de lado a Claudio Pizarro -no tenía continuidad en ese entonces-. Han pasado más de dos años y aun no tenemos nuevas alternativas. Es un tema que, sin dudas, preocupa y nos hace pensar que puede incidir en este nivel de competencia.

Queda claro que, para competir y luchar por una nueva clasificación al Mundial, se requiere más que un buen equipo. Una selección requiere de un plantel con alternativas en todas sus líneas. Las Eliminatorias arrancarán en octubre y terminarían en el 2022. Al ser un torneo de largo aliento, todos están expuestos a lesiones y/o suspensiones. Sumado al nivel que puedan mostrar en sus equipos. Perú se ha fortalecido desde la llegada de Gareca, pero su punto débil sigue siendo la zona ofensiva. La gente pide nuevas caras y alternativas. La gran interrogante es: ¿las hay? A continuación te las mostramos.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero hicieron divisiones menores en Alianza Lima | Foto: GEC

LOS DE SIEMPRE

PAOLO GUERRERO (36 AÑOS)

El ‘Depredador’ hoy es titular inamovible en el once titular del ‘Tigre’. Guerrero se ganó su lugar a punta de goles. No solo en su equipo, Internacional de Brasil, sino es el máximo artillero en el proceso de Ricardo Gareca (18 goles). Mientras el físico se lo permita, será un gran aporte. El problema es que hoy no existe un delantero local de nivel y con las características de Paolo, lo cual ha generado una dependencia peligrosa. Tengamos en cuenta que, para el final del proceso eliminatorio y una eventual clasificación, tendrá 38 años y estará en la recta final de su carrera.

Paolo Guerrero es el máximo anotador histórico de la selección peruana, con 39 goles. (Foto: AFP)

JEFFERSON FARFÁN (35 AÑOS)

La ‘Foquita’ arrancó bien las Eliminatorias pasadas. En los cuatro partidos clasificatorios de 2015 metió tres goles. Sin embargo, las lesiones y falta de continuidad lo postergaron de la selección. En 2017, tas volver a su nivel en el Lokomotiv de Rusia, volvió a ser considerado y fue clave en el repechaje ante Nueva Zelanda, anotando uno de los goles en la revancha en Lima. El problema de Jefferson es que recién volvió ayer a las canchas después de casi un año. Su gol con Lokomotiv entusiasma, aunque habría que ver si continuará en Rusia porque a fin de mes termina su contrato. En octubre, Jefferson cumplirá 36 años y, a diferencia de Paolo Guerrero, está más expuesto a las lesiones. ¿Nos durará en todo el proceso?

Jefferson Farfán es el máximo anotador de la selección peruana en Eliminatias, con 15 goles. / AFP / Mauro PIMENTEL

Así fue el gol de Jefferson Farfán para el 1-1 en el Lokomotiv-Ufa. (Video: YouTube)

RAÚL RUIDÍAZ (29 AÑOS)

La ‘Pulga’ es bien valorado en los equipos donde ha jugado. Universitario de Deportes, Morelia de México y Seattle Sounders han disfrutado de los goles del delantero peruano. Sin embargo, su gran deuda sigue siendo la selección. En las últimas Eliminatorias apenas anotó un gol, aunque solo fue titular en tres partidos. Para Ricardo Gareca hoy es la tercera opción, por detrás de Guerrero y Farfán. A fines de julio cumplirá 30 años y, de mantenerse en buen nivel, podría ser parte de este y del siguiente proceso clasificatorio. El momento para que explote es inmediato, sino quedará como una eterna promesa.

Raúl Ruidíaz solo anotó un gol por Eliminatorias. Fue ante Venezuela, en 2016. (Foto: AFP)

DELANTEROS DURANTE EL PROCESO DE RICARDO GARECA (2015-ACTUALIDAD)

El universo no ha sido amplio y más se aprovechó algunos buenos momentos de futbolistas. A los ya mencionados Guerrero, Farfán y Ruidíaz se sumó Yordy Reyna, quien hasta el momento no ha podido anotar en la selección con Gareca como DT. Kevin Quevedo se sumó al grupo en la recta final de 2019 y será opción dependiendo de su evolución en el fútbol brasileño. Irven Ávila fue de más a menos. El ‘Cholito’ está buscando en Melgar la continuidad y volver a la racha goleadora que alcanzó en Cristal.

Iván Bulos y Beto da Silva también han tenido su chance, pero lesiones y poco acción en sus equipos los alejaron del proceso. El segundo regresó al Perú para jugar, recuperar su nivel y volver a estar en la órbita. Dejando en claro que, casi todas las veces que lo usó Gareca, fue como extremo y no delantero. Un caso similar pasa con Alexander Succar, quien fue convocado en 2017 y ahora en la ‘U’ quiere demostrar que puede ser una posibilidad.

Raúl Ruidíaz tuvo su pico de rendimiento en 2018, donde fue el goleador de Morelia en dos torneos consecutivos.

GOLES JUGADOR EDAD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 101 RAÚL RUIDÍAZ 29 18 23 20 26 15 1 95 PAOLO GUERRERO 36 18 19 22 9 23 4 49 IRVEN ÁVILA 30 12 7 22 4 3 1 43 DIEGO MAYORA 28 8 19 11 2 3 0 40 JEFFERSON FARFÁN 35 4 3 13 13 6 1 34 ALEXANDER SUCCAR 24 7 8 15 1 1 2 27 CLAUDIO PIZARRO 41 3 13 1 4 6 0 27 KEVIN QUEVEDO 23 - 0 5 4 18 0 23 YORDY REYNA 26 3 1 6 6 7 0 22 DANIEL CHÁVEZ 32 12 2 4 2 1 1 17 IVÁN BULOS 27 9 3 2 2 1 0 15 BETO DA SILVA 23 8 5 1 0 1 0

¿QUIÉNES ANOTARON MÁS GOLES EN EL FÚTBOL PERUANO ENTRE 2015 Y 2020?

Mauricio Montes nunca fue convocado por Ricardo Gareca, pero sí integro la selección panamericana en 2019. No metió goles con Nolberto Solano como DT.

Siempre se escucha y se lee sobre el cambio generacional. Lo cierto es que, a nivel de delanteros, hace años estamos limitados. Desde que Ricardo Gareca llegó al Perú, los máximos goleadores han sido extranjeros. El único ‘9′ peruano que ha mostrado regularidad ha sido Mauricio Montes. El actual futbolista de Ayacucho FC tiene 38 años. ¿Es convocable? Si en su mejor momento no fue considerado, creemos que tampoco se dará en esta oportunidad.

GOLES JUGADOR EDAD PAÍS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 83 LUIS TEJADA 38 PANAMÁ 18 25 18 16 6 - 75 BERNARDO CUESTA 31 ARGENTINA 12 21 - 13 29 - 74 MAURICIO MONTES 38 PERÚ 12 4 17 22 18 1 70 DONALD MILLÁN 34 COLOMBIA 11 7 11 13 26 2 61 LIONARD PAJOY 39 COLOMBIA 25 17 6 - 8 5 60 EMANUEL HERRERA 33 ARGENTINA - - 13 40 5 2 60 CARLOS NEUMANN 34 PARAGUAY - 3 8 27 20 2 51 DANILO CARANDO 31 ARGENTINA 14 - 19 - 14 4 49 ALEJANDRO HOHBERG 28 PERÚ 9 10 5 11 12 2 45 GABRIEL COSTA 30 URU - PER 14 3 2 26 - -

¿QUIÉNES ANOTARON MÁS GOLES EN EL FÚTBOL PERUANO POST MUNDIAL?

Emanuel Herrera anotó 40 goles en 2018 y se convirtió en el máximo artillero en una sola temporada.

Los extranjeros siguen dominando la lista de goleadores. Aparecen Gabriel Costa, Alejandro Hohberg y Kevin Quevedo. Los tres podrían jugar como delanteros, pero ninguno es un ‘9′ tradicional.

¿EMANUEL HERRERA PUEDE SER CONVOCADO?

El nombre de Emanuel Herrera alguna vez se voceó. Sin embargo, el artillero de Sporting Cristal hoy no reune los requisitos para ser seleccionado. Es argentino y, para jugar por Perú, tendría que estar en nuestro país cinco años consecutivos. Herrera llegó en 2017 para jugar en Melgar, pero a mitad de año se fue a Lobos de México. Luego regresó y hasta hoy es una de las figuras celestes. Si la FPF tuviera un interés en contar con ‘Ema’, podría indagar si pueden obviar esos 6 meses que estuvo fuera del país en 2017. Si la FIFA aceptara la petición, estaría apto para ser convocado a partir del 1 de enero de 2022. Es decir, para la recta final de las Eliminatorias y con casi 35 años.

¿Valdría la pena hacer el esfuerzo? Si el jugador cumple con las condiciones, y sigue mostrando buen nivel en el torneo local, toda ayuda siempre será bienvenida. Bernardo Cuesta es un caso distinto, ya que el delantero salió en más de una ocasión fuera del país. Está totalmente descartado.

GOLES JUGADOR EDAD PAÍS 2018 2019 2020 49 CARLOS NEUMANN 34 PARAGUAY 27 20 2 47 EMANUEL HERRERA 33 ARGENTINA 40 5 2 42 BERNARDO CUESTA 31 ARGENTINA 13 29 - 41 MAURICIO MONTES 38 PERÚ 22 18 1 41 DONALD MILLÁN 34 COLOMBIA 13 26 2 26 GABRIEL COSTA 30 URU - PER 26 - - 25 ALEJANDRO HOHBERG 28 PERÚ 11 12 2 25 JEREMÍAS BOGADO 25 PARAGUAY 12 13 0 22 LUIS TEJADA 38 PANAMÁ 16 6 - 21 KEVIN QUEVEDO 23 PERÚ 4 17 -

¿QUIÉNES SON LAS OTRAS ALTERNATIVAS?

GIANLUCA LAPADULA (30 AÑOS)

Cada vez que se lee o escucha su nombre se genera la polémica. Partimos, antes que todo, que Gianluca Lapadula hoy es italiano. Sin embargo, su madre es peruana y en 2016 hubo un contacto con Ricardo Gareca para sumarlo a la bicolor. El jugador, en ese entonces, era la sensación del Pescara y fue contratado por el poderoso AC Milan. Su respuesta no fue la esperada: él esperaba el llamado de la selección italiana. Incluso llegó a disputar un amistoso con la selección ‘azzurra’ en 2017 (le metió 3 goles a San Marino).

El contacto se perdió. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de que pueda ser convocado por Perú. ¿Qué tendría que suceder? Lapadula tendría que ir al consultado italiano (queda en Turín) con su madre y toda la documentación que certifique que es peruana, para tramitar su partida de nacimiento. Automáticamente se convertiría en ciudadano de nuestro país. El siguiente paso sería tramitar el DNI, el cual podría tardar entre uno y tres meses. Sin embargo, todo se aceleraría si el futbolista viene personalmente a Perú. Así el proceso no demoraría más de un mes.

Recordemos que, desde marzo de 2018, todo ciudadano extranjero que tenga padre o madre con nacionalidad peruana, es considerado como tal y nacido fuera de nuestro país. Luego de obtener toda la documentación, tiene que firmar un documento membretado por la FPF en el cual se compromete a defender a la selección. Luego se tramita con la federación italiana una carta donde se comprueba que solo jugó un amistoso por esa selección. Todos esos papeles van a la FIFA, quien se encarga de dar el visto bueno final. Desde ese momento puede ser convocado oficialmente por Perú.

Esta claro que, más allá de todo este proceso, tendría que darse una intención del futbolista y la FPF para llegar a buen puerto. ¿Valdría la pena todo el esfuerzo? Entendemos que Ricardo Gareca respalda a muerte a su grupo. Sin embargo, el ‘Tigre’ es consciente que hoy no cuenta con un ‘9′ como Guerrero. Es Lapadula el que más se asemeja a nuestro goleador. Además, juega con regularidad en la Serie A, una de las ligas más fuertes del mundo. Lo único que queda claro es que no es imposible que esto se pueda dar.

Gianluca Lapadula lleva 22 goles en la Serie A, de los cuales 7 fueron en la temporada 2019/20.

ALDAIR RODRÍGUEZ (25 AÑOS)

Su presente fortalece una posible convocatoria. Lleva 5 goles en el torneo local y le anotó a Sao Paulo en la Copa Libertadores. Aldair Rodríguez fue clave en el título nacional que consiguió Deportivo Binacional en 2019. Hasta el momento no ha sido convocado a la selección. Su edad lo favorece para ser tomado en cuenta, pero tampoco estamos hablando de una joven promesa. Hace unas semanas su nombre sonó en el fútbol de Turquía. Este sería el momento propicio para dar el salto al extranjero.

Aldair Rodríguez es el actual goleador de la Liga 1 de este año, con 5 anotaciones.

OSNAR NORONHA (28 AÑOS)

Fue la figura de Carlos Mannucci en su ascenso, en 2018. En los dos últimos dos años mantuvo el nivel, ya en Primera División. En el equipo trujillano muchas veces juega como único delantero y se las ingenia para generarse opciones y anotar. Osnar Noronha fue parte de la selección Sub 20 en 2011 y fue convocado por Sergio Markarián para un amistoso, en 2012.

Osnar Noronha es titular indiscutible y capitán en Carlos A. Mannucci.

FERNANDO PACHECO (21 AÑOS)

Este año decidió dar el gran paso de su carrera. Fernando Pacheco arrancó bien el 2020. Fue la figura de la selección Sub 23 y decidió dejar Cristal para crecer en el poderoso Fluminense de Brasil. En el ‘Flu’ ya tiene minutos y es considerado por su técnico. Si bien es cierto jugaba como extremo con los ‘cerveceros’, también podría ser una opción como delantero. Si su rendimiento crece y es constante, tiene para jugar de 2 a 3 procesos eliminatorios más. La interrogante es si ya está apto para integrarse al plantel de Ricardo Gareca.

Fernando Pacheco acaba de ganar la Taca Rio con Fluminense y juega con continuidad en Fluminense. (Foto: Twitter)

GOLES JUGADOR EDAD PAÍS EQUIPO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 82 EMANUEL HERRERA 33 ARGENTINA Cristal (PER) 10 3 17 43 7 2 66 GIANLUCA LAPADULA 30 ITALIA Lecce (ITA) 23 25 6 4 5 3 46 OSNAR NORONHA 28 PERÚ Mannucci (PER) 2 1 8 22 9 4 26 ALDAIR RODRÍGUEZ 24 PERÚ Binacional (PER) 0 4 3 2 11 6 10 MATÍAS SUCCAR 21 PERÚ Municipal (PER) - - 0 3 5 2 7 FERNANDO PACHECO 21 PERÚ Fluminense (BRA) - - - 3 3 1 7 SEBASTIÁN LA TORRE 21 PERÚ Cantolao (PER) - - - 1 6 0

¿Y CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS OFENSIVAS EN NUESTROS RIVALES SUDAMERICANOS?

La mayoría de selecciones de Conmebol tienen variantes en ofensiva. Tienen, incluso, dos o hasta tres opciones de ‘9′. Lautaro Martínez (Argentina), Gabriel Jesus (Brasil) y Luis Suárez (Uruguay) encabezan las listas de sus países. A continuación te mostramos cómo está cada país a pocos meses del inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

ARGENTINA

Lautaro Martínez es el favorito del técnico Lionel Scaloni para ser el '9' de Argentina. (GEC)

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES SERGIO AGÜERO 32 Manchester City (ENG) 97 41 LUCAS ALARIO 27 Bayer Leverkusen (GER) 7 3 PAULO DYBALA 26 Juventus (ITA) 29 2 NICOLÁS GONZÁLEZ 22 Stuttgart (GER) 3 0 LAUTARO MARTÍNEZ 22 Inter de Milán (ITA) 17 9 LUCAS OCAMPOS 26 Sevilla (ESP) 3 2 MATÍAS SUÁREZ 32 River Plate (ARG) 6 0

BOLIVIA

Marcelo Martins jugará en la Segunda de Brasil con Cruzeiro.

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES GILBERT ÁLVAREZ 28 Wilstermann (BOL) 23 5 JUAN CARLOS ARCE 35 Bolívar (BOL) 70 11 MARCELO MARTINS 33 Cruzeiro (BRA) 76 18 RICARDO PEDRIEL 33 Wilstermann (BOL) 14 2 RODRIGO RAMALLO 29 Always Ready (BOL) 16 2 LEONARDO VACA 24 Bolívar (BOL) 16 1

BRASIL

Gabriel Jesus lucha con Roberto Firmino el puesto de '9' en el 'Scratch'. (Reuters)

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES BRUNO HENRIQUE 29 Flamengo (BRA) 2 0 DAVID NERES 23 Ajax (NED) 7 1 EVERTON 24 Gremio (BRA) 14 3 GABRIEL BARBOSA 23 Flamengo (BRA) 5 2 GABRIEL JESUS 23 Manchester City (ENG) 39 18 NEYMAR 28 PSG (FRA) 101 61 RICHARLISON 23 Everton (ENG) 19 6 ROBERTO FIRMINO 28 Liverpool (BRA) 44 13 RODRYGO 19 Real Madrid (ESP) 2 0 VINICIUS JR 19 Real Madrid (ESP) 1 0 WESLEY 23 Aston Villa (ENG) 1 0

CHILE

Eduardo Vargas alterna en Tigres de México, pero con su selección siempre se transforma. (Fotos: Agencias)

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES CHRISTIAN BRAVO 26 Peñarol (URU) 2 0 NICOLÁS CASTILLO 27 América (MEX) 24 4 JÚNIOR FERNANDES 31 Alanyaspor (TUR) 19 9 IGNACIO JERALDINO 24 Atlas (MEX) 4 0 JEAN MENESES 27 León (MEX) 2 1 FELIPE MORA 26 Portland Timbers (USA) 5 1 DIEGO RUBIO 27 Colorado Rapids (USA) 9 0 ALEXIS SÁNCHEZ 31 Inter de Milán (ITA) 132 43 EDUARDO VARGAS 30 Tigres (MEX) 91 38

COLOMBIA

Duván Zapata, de gran presente en Italia, ya le va ganando el puesto de '9' a Radamel Falcao en la selección colombiana. (Getty Images)

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES ORLANDO BERRÍO 29 Flamengo (BRA) 18 6 RAFAEL SANTOS BORRÉ 24 River Plate (ARG) 2 0 JOHN CÓRDOBA 27 Colonia (GER) 0 0 LUIS DÍAZ 23 Porto (POR) 12 1 RADAMEL FALCAO 34 Galatasaray (TUR) 89 34 ALFREDO MORELOS 24 Rangers (SCO) 5 1 LUIS MURIEL 29 Atalanta (ITA) 33 5 DUVÁN ZAPATA 29 Atalanta (ITA) 16 3

ECUADOR

Leonardo Campana le compite el puesto a Enner Valencia. Con 19 años es la prometedora esperanza de gol de los ecuatorianos. (Foto: AFP)

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES LEONARDO CAMPANA 19 Wolves (ENG) 4 0 MICHAEL ESTRADA 24 Toluca (MEX) 8 1 JESÚS ESTUPIÑÁN 22 Osasuna (ESP) 1 0 JOAO PLATA 19 Sporting Lisboa (POR) 4 1 ENNER VALENCIA 30 Tigres (MEX) 54 31

PARAGUAY

Darío Lezcano es la principal carta de gol de Paraguay.

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES CECILIO DOMÍNGUEZ 25 Independiente (ARG) 17 0 DARÍO LEZCANO 30 Juárez (MEX) 17 4 CRISTHIAN PAREDES 22 Portland Timbers (USA) 6 0 HERNÁN PÉREZ 31 Ah Ahli (QAT) 37 2 ÁNGEL ROMERO 28 San Lorenzo (ARG) 20 2 BRAIAN SAMUDIO 25 Rizespor (TUR) 4 0 ARNALDO SANABRIA 24 Genoa (ITA) 17 1 FEDERICO SANTANDER 29 Bolonia (ITA) 20 2

URUGUAY

Luis Suárez y Edinson Cavani tienen 33 años y probablemente jueguen sus últimas Eliminatorias. Igual, Uruguay tiene opciones para reemplazarlos a futuro. (Getty)

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES EDINSON CAVANI 33 PSG (FRA) 116 50 MAXIMILIANO GÓMEZ 23 Valencia (ESP) 17 2 DARWIN NÚÑEZ 21 Almería (ESP) 1 1 BRIAN RODRÍGUEZ 20 Los Angeles (USA) 6 3 JONATHAN RODRÍGUEZ 27 Cruz Azul (MEX) 20 3 CRISTHIAN STUANI 33 Girona (URU) 50 8 LUIS SUÁREZ 33 Barcelona (ESP) 113 59

VENEZUELA

Salomón, con 30 años, es el '9' indiscutible de la 'Vinotinto'. (Photo by Federico PARRA / AFP)

JUGADOR EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES FERNANDO ARISTEGUIETA 28 Mazatlán (MEX) 18 1 JHONDER CÁDIZ 24 Dijon (FRA) 2 0 SERGIO CÓRDOVA 22 Augsburgo (GER) 8 0 JAN HURTADO 20 Boca Juniors (ARG) 3 0 JOSEF MARTÍNEZ 27 Atlanta United (USA) 51 11 ADALBERTO PEÑARANDA 23 Watford (ENG) 15 0 ANDRÉS PONCE 23 Akhmat (RUS) 6 1 SALOMÓN RONDÓN 30 Dalian (CHN) 81 30

