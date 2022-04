No negocia con otros equipos. Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa para dar un balance del cierre de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 de Sudamérica. El director técnico argentino fue consultado por la posibilidad de dirigir otros equipos o países.

El ‘Tigre’ ha sido voceado, en diversos medios de comunicación, para dirigir la selección chilena, colombiana, entre otras; y, por ello, decidió dar una tajante respuesta.

“No voy a opinar. es un honor, por supuesto. De ser verdad, porque no hay una certeza. Uno empieza a considerar cuando hay contacto oficial, si no es solo rumor. Por contacto oficial no he tenido nada con nadie, no me permitiría tener un contacto oficial en estos momentos.”, indicó Gareca

“En el caso, en el particular nuestro, cuando renovamos con la Selección, independientemente me vaya bien o mal, no aceptaría hablar con alguien. Nuestra manera de trabajar es estar enfocado. Estamos totalmente enfocados en el repechaje”, agregó el ‘Tigre’.

“Cuando arreglo, contemplo posibilidades de que me vaya bien o mal. En el momento de firmar contrato, como no tengo certeza, si nos llegara a ir mal debemos enfocarnos en revertir la situación. Pensar en arreglar con otro país me desenfocaría. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera llegar a hablar con alguien, ni equipo ni selección. Estamos totalmente enfocados en el repechaje, este gran compromiso que tenemos en este momento”, sentenció.

El equipo de todos culminó las Clasificatorias de la CONMEBOL en la quinta casilla con 24 puntos producto de 7 victorias, 3 empates y 8 derrotas. En la última fecha doble perdió con polémica por 1-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, y derrotó 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Ahora, en dicha instancia, enfrentará a una selección de Asia que podría ser Australia o Emiratos Árabes Unidos. Ambos países primero deberán enfrentarse en un versus para determinar al rival de la selección peruana en junio, en Qatar.