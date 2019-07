Ricardo Gareca: "Perú no está en condiciones de retroceder" | ENTREVISTA

Deben ser los días más tranquilos de Ricardo Gareca desde su renovación de contrato con la selección peruana. Con el buzo oficial de la bicolor, el 'Tigre' explica en la Videna que serán las últimas declaraciones ante de un corto periodo de vacaciones que tendrá en Argentina. Luce como un hombre que ha recuperado horas de sueño. Gareca nos atiende a pocas horas de hacer sus maletas. Solo se irá una semana a Buenos Aires. Como será en estos próximos tres años, podrá tener muchas travesías y traspasar fronteras pero al final siempre volverá al Perú. Ese pacto con la blanquirroja ha nacido para cumplirse.

-Desde la clasificación al Mundial ¿estos son los días más estables que le ha tocado vivir con la selección?



Todo lo que se vivió en los últimos meses fue muy fuerte en el aspecto deportivo y también por el lado institucional. No hay que dejar pasar por alto eso. El país y la federación vivieron momentos difíciles, hay que analizar esto como un todo, no solo es deportivo. Por ratos fue difícil acomodarse de un tiempo en que era todo ideal y después dejó de ser así. Hoy la federación está más estable, pero no olvidemos que este es un año político, es un año de elecciones en la Federación. Hay que tener calma, aislarse de todo y enfocarnos solo en lo deportivo. Era necesaria la estabilidad.

-¿Entonces aún nos falta algo más de tranquilidad en la interna si comparamos con lo vivido hace año y medio?



Hubo una gestión con Edwin Oviedo en un periodo que creo que fue muy buena, ahora está Agustín Lozano, quien se hizo cargo con muchos inconvenientes. Todas estas cosas también hay que tomarlas en cuenta, en qué contexto se ha estado moviendo la selección. Fuimos irregulares post Mundial y ahora vamos metiendo en el análisis todo lo que nos tocó vivir. El clima interno va mejorando, igual toca esperar en este año electoral. No se sabe si Agustín continuará o si habrá otro presidente. Lo que nos toca a nosotros es aislarnos y buscar un buen rendimiento deportivo.

-¿Los candidatos a la presidencia a la Federación tendrán que enviar un mensaje de continuidad?



Nosotros solo vemos la parte deportiva, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido. Hoy estamos pendiente del trabajo del presidente de la federación y tratamos de aportar desde nuestro sitio.

Ricardo Gareca lideró a Perú en la Copa América Brasil 2019. | Foto: Agencias

-Nery Pumpido, arquero campeón del mundo en México 86, nos dejó este firmado: "En Perú deben cuidar mucho a Ricardo Gareca"

Yo le agradezco a Nery, como grupo pasamos momentos muy duros y muy difíciles en el inicio de la era Bilardo. Era el inicio de una etapa y como todo inicio fue muy duro el camino que tuvimos que soportar. Ese grupo se fue haciendo fuerte y tuvimos que remar duro en aquel tiempo.

-¿Cómo recibe esa aceptación que ha ido ganando desde la prensa de su país?



Argentina siempre ha tenido un gran respeto por el Perú. Al Perú lo quieren, en todos los niveles. Perú ha apoyado mucho históricamente a Argentina. Allá siempre están resaltando nuestro trabajo, solo me queda ser agradecido con eso.

-¿Encontrar a una dupla de centrales con Zambrano y Abram en la defensa es lo más productivo que le puede haber dejado la Copa América?



Tenemos la tranquilidad de hoy tener buenos centrales. Hay varias duplas de centrales que nos han gustado. Esa dupla que mencionas la hemos visto bien desde los ensayos que hicimos. Lo que más nos enfocamos en esa zona del campo es que nuestros centrales sincronicen bien. Hay sociedades en el campo que deben sincronizar bien, hay zonas en el campo donde los jugadores se conocen, se complementan. Lo que vimos en la Copa América, nos gustó. A partir de allí, toca buscar una continuidad.

-A usted lo marcó mucho no haber estado en el Mundial de México 86. ¿Cómo manejaron ese tema con Luis Abram, quien no fue a Rusia y hoy es titular?



Son muchachos jóvenes y el año pasado tuvimos que tomar una decisión. Lo mismo en el caso de Peña. Siempre fueron jugadores observados y que podían retornar. Nunca le cerramos las puertas a nadie. Ballón volvió después de mucho tiempo, Zambrano también. Nos interesa ver los momentos. El año pasado quizá no era el tiempo de algunos y ahora sí. A todos se les puede presentar la oportunidad, siempre y cuando mantengan el enfoque.

-¿Está de acuerdo en el ránking FIFA donde en los últimos dos años Perú ha navegado entre el quinto y sexto lugar?



Yo creo que está bien. Es la realidad, siempre en busca de mejorar, en busca de superarnos. Nuestro trabajo permanente es de superación y de escalar posiciones. Puedes tener una racha positiva, pero yo creo más en la constancia, en el tiempo donde uno va superándose. Perú no está para trepar y quemar etapas. Perú está para ir paso a paso, para ir año tras año. Estamos en condiciones de avanzar, no de retroceder. Podemos tener dificultades, pero Perú no está en condiciones de retroceder. En el sitio que mencionas es el lugar que debemos y merecemos estar.

-¿Se ha sugerido a los empresarios que busquen ligas más competitivas a los futbolistas peruanos?



También y no solo eso, sino que medir bien el tema de las distancias. Hay que buscar acortar esas horas de los viajes. En Eliminatorias no es lo mismo un vuelo de 20 horas para un partido próximo, que un vuelo de 11 horas. Esos agregados en cuanto a la distancia a veces no nos benefician. Respetamos las posiciones de los jugadores y empresarios, aunque siempre vamos a velar por el bienestar de la selección y de los mismos futbolistas.