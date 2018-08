Ricardo Gareca: lo que dijo sobre la situación que vive Edwin Oviedo

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca hizo oficial su renovación con la selección peruana. Una de las primeras preguntas que le hicieron al 'Tigre' fue sobre el polémico presente que atraviesa Edwin Oviedo. El argentino dijo lo siguiente:

"No nos compete. Estamos comprometidos con la FPF y el país, no con alguna persona en particular. Agradecemos a Edwin Oviedo, a Juan Carlos Oblitas y al directorio por haber confiado nuevamente en nosotros. Nuestro compromiso es con la gente", indicó Gareca.

Y agregó: "Deseamos que se solucionen todos los inconvenientes. Perú tiene un potencial increíble y dentro de un buen ambiente se podrá desarrollar mejor".

Ricardo Gareca: secretos, exigencias y a quiénes relegaría luego de la Copa América 2019. (Video/Foto: El Comercio)

Ricardo Gareca apareció en la conferencia de prensa junto a Néstor Bonillo, preparador físico, y Sergio Santín, asistente técnico. El técnico de la selección peruana señaló que renovó por tres años y se quedará doce meses más si es que se clasifica al Mundial de Qatar 2022.